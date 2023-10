An Sealladh Celestial mu dheireadh den bhliadhna: Eclipse Lunar Penumbral Pàirteach

Tha tachartas celestial inntinneach gu bhith a’ glacadh luchd-amhairc nan speuran air feadh an t-saoghail Disathairne seo tighinn. Tha e a’ comharrachadh a’ chothrom mu dheireadh am-bliadhna a bhith a’ faicinn eclipse gealaich, tachartas nach sguir a bhith a’ tarraing dhaoine a tha air an tarraing gu farsaingeachd speur na h-oidhche.

Bidh an sealladh celestial a-màireach na eclipse gealaich leth-chinnidh, a’ tachairt airson an dàrna agus an turas mu dheireadh ann an 2023, dìreach cola-deug às deidh an eclipse grèine roimhe air 14 Dàmhair. Bidh an taisbeanadh iongantach seo ri fhaicinn ann an grunn roinnean, a’ gabhail a-steach an Roinn Eòrpa, Àisia, Astràilia, Afraga, Ameireagadh a Tuath, agus eadhon raointean fada Antarctica.

Tha Roinn Sìde Phacastan (PMD) air a ràdh gu bheil dùil ri eclipse na gealaich ann am Pacastan cuideachd. Thathas an dùil gun tòisich an eclipse aig deireadh uairean feasgar Disathairne aig 11:02f àm ionadail, ruighinn aig an ìre as àirde aig 01:14m, agus a’ tighinn gu crìch aig 03:26m air 29 Dàmhair (Didòmhnaich).

Eclipse gealaich a’ tachairt nuair a lorgar an Talamh eadar a’ ghrian agus a’ ghealach, a’ tilgeadh sgàile a tha a’ còmhdach uachdar na gealaich. Chan eil an iongantas speurail seo comasach ach aig àm làn ghealach, ga fhàgail na thargaid inntinneach dha speuradairean a tha dèidheil air dìomhaireachdan a’ chosmos a sgrùdadh.

Tha trì seòrsaichean sònraichte de eclipses gealaich ann, air an suidheachadh le co-thaobhadh na grèine, na Talmhainn, agus na gealaich aig àm an tachartais. A eclipse gealaich iomlan a' tachairt nuair a tha sgàile na Talmhainn a' còmhdachadh uachdar na gealaich gu lèir. Ann an a pàirt gealaich eclipse, chan eil ach pàirt den ghealach air a bhogadh ann an dubhar na Talmhainn, agus mar thoradh air sin thèid “bite” iongantach a thoirt a-mach à talamh na gealaich. Mu dheireadh, a eclipse gealaich penumbral a' tilgeadh iomall fann a-muigh sgàile na Talmhainn air uachdar na gealaich.

Mar a bhios a’ bhliadhna a’ tighinn gu crìch, gabh mionaid airson sùil a thoirt suas agus iongantasan a’ chosmos fhaicinn. Tha an eclipse gealaich letheach pàirteach a’ gealltainn a bhith na shealladh iongantach, a’ cur nar cuimhne a’ bhòidhchead gun chrìoch a tha timcheall oirnn, eadhon anns na h-uairean as dorcha den oidhche.

FAQ:

C: Cuin a thachras an eclipse gealaich leth-chinnidh?

F: Tha an eclipse clàraichte airson Disathairne, a’ tòiseachadh aig 11:02f (àm ionadail) agus a’ crìochnachadh air 29 Dàmhair aig 03:26m.

C: Càite am bi an eclipse ri fhaicinn?

A: Chithear an eclipse gealaich leth-chinnidh ann an grunn roinnean, a’ gabhail a-steach an Roinn Eòrpa, Àisia, Astràilia, Afraga, Ameireagadh a Tuath, agus Antarctica.

C: Ciamar a tha eclipse gealaich a’ tachairt?

F: Bidh eclipse gealaich a’ tachairt nuair a bhios an Talamh a’ dol seachad eadar a’ ghrian agus a’ ghealach, a’ cur sgàil air uachdar na gealaich.

C: Dè na diofar sheòrsaichean de gealaich eclipses?

F: Tha trì seòrsaichean ann: eclipses gealaich iomlan, eclipses gealaich pàirteach, agus eclipses gealaich penumbral, gach fear air a chomharrachadh le ìre sgàil na Talmhainn air uachdar na gealaich.