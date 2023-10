A’ sgrùdadh Dìomhaireachd an t-Solais: Seallaidhean Ùra air Luas is Momentum nan tonn

Bidh solas, an t-iongantas as luaithe as aithne don chinne-daonna, a’ siubhal aig astar cunbhalach de 299,792,458 meatairean gach diog tro fhalamhachadh fhànais. Ach, faodar an astar aige atharrachadh gu mòr nuair a choinnicheas e ri raointean electromagnetic timcheall air cuspair, ag adhbhrachadh gum bi e nas slaodaiche.

Tha luchd-saidheans air a bhith ag iarraidh an t-atharrachadh seo ann an astar a thuigsinn o chionn fhada, ach gu ruige seo, tha iad air a bhith a’ strì ri gluasad obann solais eadar diofar mheadhanan a ghlacadh. Ach, tha sgioba de luchd-fiosaig bho Oilthigh Tampere o chionn ghoirid air fuasgladh a mholadh don duilgheadas seo le bhith ag ath-luachadh nam prionnsapalan bunaiteach a tha a’ riaghladh tonnan solais.

Bha prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Matias Koivurova, agus a cho-obraichean ag amas air co-aontar tonn àbhaisteach fhaighinn ann an aon tomhas agus aon taobh de ùine. Thòisich iad le bhith a’ gabhail ris gu bheil astar na tuinne seasmhach ach an dèidh sin cheasnaich iad a’ bharail seo, a’ faighneachd dè thachradh mura biodh e an-còmhnaidh fìor.

Tron rannsachadh aca, fhuair iad a-mach, nuair a chuir iad astar seasmhach ris mar fhrèam fiosrachaidh, gu h-obann bha am fuasgladh aca a’ dèanamh ciall. Le bhith a’ beachdachadh air tonn a bha a’ luathachadh an aghaidh astar seasmhach solais, bha na co-dhùnaidhean aca mar sgàthan air a’ bhuaidh a bha dùil aig teòiridh an dàimh. Tha buaidh mhòr aig an lèirsinn seo air an deasbad mu ghluasad tonnan solais agus iad a’ gluasad gu diofar mheadhanan.

Tha rannsachadh na sgioba a’ moladh, bho shealladh na tuinn fhèin, nach tachair dad ris a’ ghluasad aice. Tha glèidhteachas momentum na fheart deatamach a dh’ fheumar beachdachadh airson tonnan ann an diofar cho-theacsan, leithid raointean electromagnetic, ripples air lòn, no crith air sreang. Tha an tuigse ùr seo a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe seo mu ghiùlan tonnan solais agus a’ fosgladh chothroman inntinneach airson tuilleadh sgrùdaidh.

Ged nach deach na co-aontaran fhuasgladh ach airson aon tomhas spàsail agus ùine, bidh feum air deuchainnean san àm ri teachd gus na co-dhùnaidhean sin a dhearbhadh. Ma thèid an dearbhadh, bhiodh buaidh fharsaing aca air ar tuigse air tonnan agus am pàirt anns a’ chruinne-cè.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè an astar solais ann am falamh?

A: Tha astar an t-solais ann am falamh timcheall air 299,792,458 meatairean gach diog.

C: An urrainn astar an t-solais atharrachadh?

A: Fhad ‘s a dh’ fhaodar solas a lughdachadh nuair a thèid e tro dhiofar mheadhanan, leithid uisge no glainne, tha an astar bunaiteach aige ann am falamh fhathast seasmhach a rèir teòiridh an dàimh.

C: Ciamar a bheir na co-dhùnaidhean ùra seo buaidh air ar tuigse air tonnan solais?

F: Tha an rannsachadh a’ moladh gu bheil glèidhteachas momentum na fheart deatamach airson tuigse fhaighinn air giùlan tonnan solais ann an diofar cho-theacsan. Bidh e a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe seo agus a’ fosgladh slighean ùra airson sgrùdadh ann an sgrùdadh thonnan.

C: Dè a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig an rannsachadh seo?

F: Ma thèid an dearbhadh tro dheuchainnean eile, dh’ fhaodadh na co-dhùnaidhean sin cur gu mòr ri ar tuigse mu thonnan agus an àite anns a’ chruinne-cè. Faodaidh iad cuideachd cur ri adhartasan ann an raointean leithid optics agus electromagnetism.

C: Dè na dòighean rannsachaidh a tha san àm ri teachd san raon seo?

F: Cha deach na co-aontaran a mhol an sgioba fhuasgladh ach airson aon taobh de rùm is ùine. Bidh sgrùdaidhean san àm ri teachd ag amas air leudachadh air na co-dhùnaidhean sin agus sgrùdadh a dhèanamh air mar a tha iad a’ buntainn ri tomhasan eile agus rèiteachaidhean deuchainneach.