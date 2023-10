Bidh ailbhean fiadhaich a’ nochdadh comasan fuasgladh-cheistean gus biadh fhaighinn

Thathas air faighinn a-mach gu bheil diofar ìrean de thoileachas agus chomasan aig ailbhein fiadhaich fa leth gus fuasgladh fhaighinn air duilgheadasan gus faighinn gu biadh. Rinn sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-saidheans ann an Thailand clàradh air sgilean fuasgladh-cheistean ailbhean fiadhaich Àisianach ann an Comraich Fiadh-bheatha Salakpra. Chunnaic an luchd-rannsachaidh buidheann de 77 ailbhein thar ùine de shia mìosan a’ cleachdadh camarathan iomallach le gluasad.

Chaidh bogsaichean tòimhseachain a thoirt dha na h-ailbhean anns an robh jackfruit làn aromatic, agus bha aca ri faighinn a-mach ciamar a dh’ fhosgladh na bogsaichean gus am faigheadh ​​​​iad cothrom air na measan. Bha trì roinnean eadar-dhealaichte anns na bogsaichean tòimhseachain, agus bha aig na h-ailbhean ri eadar-obrachadh gu neo-eisimeileach leis na bogsaichean gus faighinn a-mach mar a dh'fhosglas iad gach roinn. Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh ailbhein a bha ag eadar-obrachadh leis na bogsaichean tòimhseachain na bu trice agus nas seasmhaiche na bu shoirbheachail ann a bhith a’ faighinn biadh air ais.

Nochd an sgrùdadh gun do sheall ailbhein fa leth ìrean eadar-dhealaichte de innleachdas nan oidhirpean gus na bogsaichean tòimhseachain fhosgladh. Sheall cuid de ailbhein barrachd seasmhachd agus iomadachd rannsachail, a’ leantainn gu soirbheachas nas fheàrr ann a bhith a’ faighinn cothrom air a’ bhiadh. Gu dearbh, bha còig ailbhein comasach air na trì seòrsaichean roinne fhuasgladh.

Tha buadhan cudromach aig an rannsachadh seo airson tuigse fhaighinn air mar a bhios beathaichean a’ smaoineachadh agus ag ùr-ghnàthachadh, gu sònraichte ann an àrainneachdan a tha ag atharrachadh gu luath air a bheil buaidh aig làthaireachd dhaoine. Bidh ailbhein fhiadhaich ann an Thailand gu tric a’ strì ri muinntir a’ bhaile agus iad a’ creachadh achaidhean is ubhal-ghortan air sgàth call an àrainn nàdarra agus a’ dol thairis air an fhearann ​​aca. Le bhith a’ sgrùdadh comasan fuasgladh-cheistean ailbhein, tha luchd-rannsachaidh an dòchas sealladh fhaighinn air an sùbailteachd inntinneil aca agus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air riaghladh glèidhteachais agus lasachadh còmhstri daonna-ailbhean.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh tuigse agus sùbailteachd ailbhean fiadhaich, a’ tilgeil solas air an comas fuasgladh fhaighinn air duilgheadasan an tòir air biadh. Tha e a’ moladh gu bheil sgilean fuasgladh-cheistean sònraichte aig ailbhein fa leth, a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air an comas a bhith beò agus soirbheachadh ann an àrainneachdan a tha ag atharrachadh.

stòran:

- Iris Giùlan Ainmhidhean

- Sarah Jacobson, Tagraiche Dotaireil Saidhgeòlas aig Ionad Ceumnaiche Oilthigh Cathair New York agus Colaiste Hunter