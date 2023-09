Faigh eòlas air na Solais a Tuath iongantach ann an Èirinn

Tha na Northern Lights, rud iongantach nàdarrach, ri fhaicinn ann an diofar àiteachan air feadh Èirinn. Fhad ‘s a tha Innis Tìle agus Alasga ainmeil airson an cuid thaisbeanaidhean den Aurora Borealis, tha Èirinn a’ tabhann cothrom gun samhail an taisbeanadh solais iongantach seo fhaicinn. Bidh na solais gu tric a’ nochdadh mar dhathan soilleir uaine, agus uaireannan pinc, gorm is purpaidh, a’ cruthachadh sealladh inntinneach ann an speur na h-oidhche.

Tha Dàibhidh Moore, neach-deasachaidh iris Astronomy Ireland, a’ mìneachadh gu bheil na cothroman air na Northern Lights fhaicinn nas àirde tron ​​equinox, a thuiteas air 23 Sultain am-bliadhna. Tha àite aig raon magnetach na Talmhainn agus teilt na planaid ann a bhith a’ cruthachadh shuidheachaidhean fàbharach airson na solais a nochdadh. Ach, tha e cudromach cuimhneachadh nach eil gealltanas sam bith ann gum faicear an t-iongantas nàdarra seo.

Is e an costa tuath dùthchail agus pàirtean de chosta Aontroma na h-àiteachan as fheàrr airson na solais fhaicinn ann an Èirinn. Tha na ceàrnaidhean sin a 'toirt seachad seallaidhean soilleir den Chuan Siar gun a bhith a' cur bacadh air solais a 'bhaile. Tha Maigh Eo, a tha cuideachd suidhichte air oirthir a’ Chuain Siar, na àite eile air a mholadh. Ach, ma tha na speuran soilleir, faodaidh na solais a bhith rim faicinn bho àite sam bith san dùthaich.

Bidh cruthachadh na Northern Lights a’ tòiseachadh le lasraichean grèine air a’ ghrèin, a bhios a’ leigeil a-mach tòrr rèididheachd dhan fhànais. Bidh na mìrean sin an uairsin ag eadar-obrachadh le raon magnetach na Talmhainn agus tha iad air an tarraing chun na pòla a Tuath agus a Deas. Mar a bhios iad a’ bualadh le dadaman agus moileciuilean san àile, bidh dathan beòthail nan solais air an cruthachadh.

Gus an cothrom as fheàrr fhaighinn air an Aurora Borealis fhaicinn, tha e deatamach a bhith air falbh bho sholais fuadain. Is dòcha nach fhaic luchd-còmhnaidh bailtean-mòra ach taisbeanaidhean mòra, ach gheibh an fheadhainn a tha a’ fuireach air an dùthaich, air falbh bho sholais shoilleir, seallaidhean math. A dh’ aindeoin cho neo-fhaicsinneach ‘s a tha na solais, faodaidh speuradairean ro-innse gun tachair iad le bhith a’ cumail sùil air gnìomhachd na grèine.

Bidh Reul-eòlas Èirinn a’ toirt seachad seirbheis rabhaidh aurora, a’ tabhann ùrachaidhean làitheil air suidheachadh nan speuran, a’ toirt a-steach an coltas gum faicear na Northern Lights. Ged a dh’ fhaodadh na solais nochdadh aig àm sam bith den oidhche, tha e deatamach gum bi speuran soilleir ann airson an fhaicsinneachd as fheàrr.

Ged a dh’ fhaodadh aimsir na h-Èireann a bhith na dhùbhlan leis na sgòthan is an uisge a th’ ann gu tric, tha cothroman ann fhathast na Northern Lights fhaicinn. Mar a bhios gnìomhachd na grèine a’ tighinn gu àirde ann an 2025, tha na beagan bhliadhnaichean ri teachd gu sònraichte fàbharach airson a bhith a’ faighinn eòlas air an iongnadh nàdurrach seo. Mar sin, ullaich airson oidhche draoidheil fo adhar soilleir na h-Èireann.

