Eadar-nàiseanta Thoir sùil air Oidhche na gealaich 2023: Tachartas Celestial as fhiach coimhead

An deireadh-sheachdain seo, air Disathairne, Dàmhair 21, cruinnichidh milleanan de dhaoine air feadh an t-saoghail a-muigh gus bòidhchead ar saideal nàdurrach, a’ ghealach, fhaicinn. Tha an tachartas bliadhnail seo, ris an canar International Observe the Moon Night, air a bhrosnachadh gu gnìomhach le NASA agus tha còrr air 3,000 tachartas clàraichte ann an Ameireaga a Tuath a-mhàin.

Is e an adhbhar air cùl na h-ùine shònraichte seo ìre gnàthach na gealaich, is e sin a’ chiad ràithe. Thathas gu tric den bheachd gur e an ìre seo an àm as fheàrr airson a’ ghealach fhaicinn leis gu bheil i soilleir ach gun a bhith ro shoilleir, ga dhèanamh foirfe dha stargazers. A bharrachd air an sin, tha an ìre seo a’ toirt cothrom air leth cuid de na seallaidhean as iongantaiche air a’ ghealach fhaicinn.

Dhaibhsan nach eil cinnteach dè a choimheadas iad, tha NASA air mapaichean gealach a ghabhas luchdachadh a-nuas a thoirt seachad airson gach leth-chruinne. Tha na mapaichean seo a’ soilleireachadh prìomh làir na gealaich, a tha nam badan dorcha a’ còmhdach timcheall air an t-siathamh cuid de uachdar na gealaich. Ged a chanar “cuantan” riutha, is e raointean basalt a th’ anns na raointean sin a chaidh a chruthachadh le sruthan làbha às deidh buaidhean asteroid.

Ged is urrainn don t-sùil rùisgte na pìosan dorcha fhaicinn gu furasta, faodaidh cleachdadh prosbaig an t-eòlas a neartachadh. Le bhith a’ cur fòcas air ceann-uidhe na gealaich, an loidhne a tha a’ sgaradh an taobh dhorcha bho thaobh an t-solais, faodaidh luchd-amhairc sealladh nan dubhar fhaicinn, a’ nochdadh sgàinidhean agus dromannan beinne. Tha ceann a deas na gealaich gu sònraichte beanntach, a’ tabhann sealladh-tìre inntinneach airson sgrùdadh.

Tha an International Observe the Moon Night cuideachd a' toirt cothrom math airson tadhal a-rithist air tìr gealach eachdraidheil a' chinne-daonna. Air 20 Iuchar, 1969, thuirt Niall Armstrong gu h-ainmeil: “Stèidheachd Tranquility an seo. Tha an iolaire air tighinn air tìr.” Tha an làrach tighinn air tìr, ris an canar Sea of ​​Tranquility (Mare Tranquillitatis), furasta aithneachadh air an oidhche seo. Tha làraich laighe misean Apollo eile rim faicinn cuideachd, ach dh’ fhaodadh cuid a bhith taobh a-staigh oidhche na gealaich aig an tachartas seo.

A bharrachd air a bhith ag amharc air a’ ghealach air an oidhche shònraichte seo, bidh NASA a’ craoladh sruth beò dà uair a thìde air NASA TV aig 7f EDT. Tha an craoladh seo ag amas air daoine air feadh na cruinne aonachadh ann a bhith a’ comharrachadh amharc gealaich, saidheans, agus sgrùdadh fhad ‘s a tha iad a’ brosnachadh prògraman saidheans gealaich agus sgrùdaidh NASA.

Mar sin, ma lorgas tu thu fhèin a-muigh an deireadh-sheachdain seo, gabh mionaid airson sùil a thoirt air a’ ghealach agus meas a bhith agad air iongantasan ar nàbaidh celestial. Agus comharraich na mìosachain agad airson Oidhche Eadar-nàiseanta Thoir sùil air a’ Ghealach an ath-bhliadhna, a thèid a chumail air 14 Sultain, 2024.

