Tha NASA a’ beachdachadh air gearraidhean ann am maoineachadh airson teileasgopan fànais Hubble agus Chandra

Tha NASA mu choinneimh gearraidhean a dh’ fhaodadh a bhith anns an roinn astrophysics aige, a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air dà phrìomh phrògram teileasgop fànais, a rèir aithisg o chionn ghoirid. Dh’ fhaodadh an Teileasgop Hubble Space agus Amharclann X-Ray Chandra, a chuir gu mòr ri ar tuigse air a’ chruinne-cè, lùghdachadh ann am maoineachadh.

Aig taisbeanadh do chomataidh Acadamaidhean Nàiseanta Saidheansan, Innleadaireachd agus Leigheas na SA air reul-eòlas agus reul-eòlas, nochd Mark Clampin, stiùiriche roinn speuradaireachd NASA, gum faodadh cuingealachaidhean buidseit a bhith feumach air lughdachadh “neo-ainmichte” ann am maoineachadh airson na teileasgopan sin. Tha seo ann an oidhirp goireasan a riarachadh do phrògraman ùra aig NASA, leis gu bheil a’ bhuidheann an dùil gum fuirich ìrean buidseit airson bliadhna fiosgail 2024 mar a bha iad sa bhliadhna roimhe.

Bha an roinn astrophysics air faisg air $ 1.56 billean iarraidh airson na h-ath bhliadhna fiosgail, ach dh’ aithnich Clampin nach eil e coltach gum faigh e làn mhaoineachadh. Ma thachras gearraidhean mòra sa bhuidseit, bhiodh e na phrìomhachas dhaibh maoineachadh airson mhiseanan ann an gnìomhachd leudaichte a lughdachadh, a’ toirt a-steach teileasgopan Hubble agus Chandra.

Tha Hubble, ann an co-obrachadh le Teileasgop Space James Webb bho NASA, na inneal deatamach airson rannsachadh saidheansail agus rannsachadh. Air an làimh eile, chaidh Chandra a chuir air bhog ann an 1999 agus chan eil i air a dhol tro mhiseanan seirbheis mar Hubble. Tha dùbhlain obrachaidh mu choinneimh an-dràsta air sgàth aois.

Fhad ‘s a tha Hubble air a bhith ag obair gu h-èifeachdach, thug Clampin fa-near gu bheil e air a bhith ann an seirbheis airson ùine mhòr agus a’ riochdachadh cuid mhath den bhuidseit astrophysics. Tha Chandra, air an làimh eile, a’ tighinn tarsainn air duilgheadasan agus feumach air barrachd oidhirpean gus a ghnìomhachd a chumail suas.

Tha am buidseat 2024 a thathar a’ moladh bhon Taigh Gheal a’ riarachadh $93.3 millean airson Hubble agus $68.7 millean airson Chandra. Tha na figearan sin a’ dèanamh suas mu 10% den iarrtas buidseit iomlan airson roinn astrophysics NASA ann an 2024.

Tha e cudromach cuimhneachadh gu bheil co-dhùnaidhean maoineachaidh NASA fhathast a’ feitheamh ri aonta, agus faodar atharrachaidhean a dhèanamh mus tèid am buidseat deireannach a dhearbhadh.

