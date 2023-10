Is urrainn do chomaidean crìochnachaidh sìobhaltachd tearc mion-fhiosrachadh deatamach a thoirt seachad airson lasachadh, lorg sgrùdaidh

Tha comet a chaidh a lorg o chionn ghoirid, C/2022 E3 (ZTF), air cuideam a chuir air cho cudromach sa tha e sgrùdadh a dhèanamh air comets ùine fhada a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air an Talamh agus milleadh mòr a dhèanamh. Chaidh an comet, a tha ainmeil airson a dath uaine sònraichte, a lorg le Amharclann Palomar sa Mhàrt 2022.

Tha luchd-rannsachaidh den bheachd gun tàinig ZTF bho thùs ann an sgìre Saturn agus Ùranus mus deach a ghlacadh leis an Oort Cloud, cruinneachadh de thrilleanan de chomedan a tha suidhichte aig oir as fhaide a-muigh siostam na grèine. Faodaidh eadar-obrachadh le làn-mara galactic agus rionnagan a tha a’ dol seachad dragh a chuir air orbitan nan comets sin, gan cur air ais gu siostam na grèine a-staigh, a dh’ fhaodadh a bhith nan cunnart don Talamh.

Is e an dragh a th 'ann gu bheil na comets sin a' tighinn faisg air an Talamh bho chlaonadh àrd orbital, gan dèanamh duilich an lorg gus am bi iad gu math faisg. Ged a tha na h-innealan aig speuradairean a-nis gus na comets sin a chomharrachadh gu h-iomlan, chan eil ach beagan ùine aig ionadan-amharc gnàthach airson an lorg agus an lorg mus tig buaidh.

Gus dèiligeadh ris a’ chùis seo, thathas an dùil gun leasaich ionadan-amhairc san àm ri teachd leithid Misean Neach-tomhais NEO agus Amharclann Rubin lorg agus gun toir iad seachad rabhadh ro-làimh gu leòr gus modhan lasachaidh a chleachdadh. Dh’ fhaodadh maothachadh a bhith a’ toirt a-steach cùrsa a’ chomet atharrachadh gus nach buaileadh e leis an Talamh.

Tha comets gu sònraichte cunnartach leis gu bheil tòrr a bharrachd lùth cinneachail aca na asteroids nuair a bhuaileas iad an Talamh. Mar sin, tha lorg tràth agus gnìomh ùineail deatamach gus casg a chuir air builean tubaisteach.

Le bhith a’ sgrùdadh comets mar ZTF agus a’ tuigsinn dè cho tric ‘s a bhios iad a’ tighinn faisg air an Talamh, is urrainn dhaibh cuideachadh le bhith a’ leasachadh ro-innleachdan gus an cunnart bho na buaidhean tearc sin aig deireadh sìobhaltachd a lughdachadh. Mar a bhios teicneòlas a’ dol air adhart, tha speuradairean an dòchas gun tèid aca air na h-eadar-lomaichean cometary sin a lorg, a lorg agus a chasg nas fheàrr, agus mar sin a’ dìon ar planaid bho bhuaidhean sgriosail.

