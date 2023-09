Teòiridh gravity Einstein agus a 'lorg roghainnean eile

Tha teòiridh gravachd Einstein, ris an canar càirdeas coitcheann, air a bhith air leth soirbheachail airson còrr air ceud bliadhna. Ach, tha a chuingealachaidhean aig an teòiridh. Tha e a’ dèanamh a-mach gum fàiligeadh e fhèin aig amannan singilte taobh a-staigh tuill dhubh agus aig a’ Bhrag Mhòr fhèin. Fhad ‘s a chaidh teòiridhean corporra eile a tha a’ toirt cunntas air na feachdan bunaiteach eile ann am fiosaig a dhearbhadh gu farsaing, cha deach càirdeas coitcheann a dhearbhadh ach ann an trom-tharraing lag.

Chan eil gluasadan bho chàirdeas coitcheann air an dùnadh a-mach agus feumaidh iad tachairt, a rèir fiosaigs teòiridheach. Tha gu bheil comharran sònraichte ùine-fànais ann a’ nochdadh gum bu chòir meacanaig cuantamach, a tha a’ buntainn aig ìrean glè bheag, na cùisean sin fhuasgladh. Ach, tha oidhirpean gus càirdeas coitcheann a choimeasgadh le meacanaig cuantamach a’ toirt a-steach claonaidhean bho theòiridh Einstein.

Thathas air gabhail gu farsaing ris a’ mhodail Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM), a tha na mhodail àbhaisteach de chosm-eòlas. Ach, tha e neo-choileanta agus neo-thaitneach bho shealladh teòiridheach. Anns na còig bliadhna a dh’ fhalbh, tha teannachadh air a bhith ann cuideachd, gu sònraichte a thaobh tomhas seasmhach Hubble.

Tha an fhianais amharc airson luathachadh na cruinne a chaidh a lorg ann an 1998 le supernovae Type Ia air leantainn gu moladh lùth dorcha. Ach, tha nàdar lùth dorcha fhathast neo-aithnichte, agus tha mìneachaidhean eile, leithid grabhataidh atharraichte, air fàs mòr-chòrdte.

Tha cruinneachadh mòr de litreachas ann mu theòiridhean mu dhomhainneachd seach càirdeas coitcheann, a’ gabhail a-steach teòiridhean sgalar-tensor. Feumar na roghainnean eile sin a dhearbhadh tro dheuchainnean siostam na grèine, amharc air tonnan grabhataidh, agus sgrùdadh tuill dhubh.

Tha e fhathast mì-chinnteach a bheil na sgaraidhean bho chàirdeas coitcheann ag èirigh bho bhith a’ feuchainn ri beachdan cosmologic a chuir a-steach do theòiridh neo-iomchaidh no mura bheil lùth dorcha dha-rìribh ann.

stòran:

