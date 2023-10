Tuigse ùr air mar a tha aillse a’ sgaoileadh don spine

Tha luchd-rannsachaidh aig Weill Cornell Medicine ann am Baile New York air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn carson a tha cuid de dh’ aillsean a’ meatachadh ris an spine. Tha fios o chionn fhada gum bi aillse broilleach meatastatach gu tric a’ sgaoileadh chun chnàimh droma, ag adhbhrachadh fìor dhuilgheadasan dha euslaintich. Ach, cha robh na h-adhbharan air cùl an iongantas seo soilleir gu ruige seo.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature, lorg Matthew Greenblatt agus an sgioba aige seòrsa ùr de chealla-ceal a dh’ fhaodadh a bhith an sàs ann am meatastasis cheallan aillse don spine. Chaidh na bun-cheallan sin, a chaidh a lorg ann an cnàmhan vertebral, a lorg gu bhith a’ toirt a-mach pròtain ris an canar MFGE8. Bidh am pròtain seo ag obair mar neach-tarraing tumhair, a’ tarraing cheallan aillse chun inneal cnàimh-droma.

Rinn an luchd-rannsachaidh deuchainnean air luchagan, ag ath-chur cheallan-droma gu aon chas deiridh agus bun-cheallan cnàimh fada a-steach don fhear eile. Mhothaich iad gun do shiubhail ceallan aillse chun an vertebra bheag faisg air dà uair cho tric ‘s a rinn iad chun chnàimh bheag fhada, a’ nochdadh cho tarraingeach sa bha MFGE8.

Faodaidh meata-mheadhain droma milleadh mòr a dhèanamh air cnàimh-droma, a 'toirt buaidh air comas an euslaintich coiseachd agus smachd a chumail air gnìomhan corporra. Le bhith a’ tuigsinn nan dòighean air cùl an t-sgaoilidh seo, dh’ fhaodadh gum bi e comasach eadar-theachdan a leasachadh gus casg no làimhseachadh metastasis spine.

Ged a dh’ fhaodadh bacadh a chur air MFGE8 a bhith na dhòigh teirpeach a dh’fhaodadh a bhith ann, tha feum air tuilleadh sgrùdaidh gus làn thuigse agus èifeachdas an làimhseachaidh sin a thuigsinn. Thug Xiang Zhang, bith-eòlaiche aillse aig Colaiste Leigheas Baylor, cunntas air an rannsachadh seo mar “adhartas mòr” nar tuigse air meatastasis cnàimh.

Tha an t-adhartas seo a’ toirt dòchas dha euslaintich le aillse broilleach meatastatach agus cansearan eile a bhios mar as trice a’ sgaoileadh chun spine. Le bhith a’ fuasgladh an dìomhaireachd fhada seo, bheir luchd-rannsachaidh sinn aon cheum nas fhaisge air a bhith a’ leasachadh leigheasan èifeachdach agus a’ leasachadh càileachd beatha dhaibhsan a tha fo bhuaidh na meata-mheadhain sin.

