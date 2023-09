Ailtireachd modular a’ leigeil le eanchainn mamalan smachd a chumail air cuir a-steach bhon taobh a-muigh, lorg luchd-saidheans

Tha luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh a thaobh eagrachadh eanchainn mamalan. Tro bhith a’ cleachdadh siostam deuchainneach a dh’fhàs neurons air uachdar glainne microfabricated, lorg luchd-rannsachaidh gu bheil comas aig cortex a-muigh na h-eanchainn smachd a chumail air na chuir a-steach bhon taobh a-muigh air sgàth a mhodalan eadar-cheangailte ach ag obair gu neo-eisimeileach.

Anns an cortex, a tha mar an ìre a-muigh den eanchainn le uallach airson diofar ghnìomhan leithid tuigse mothachaidh agus smachd motair, tha àireamh mhòr de neurons. Feumaidh na lìonraidhean neuronal sin a bhith comasach air cuir a-steach bho chuairtean sònraichte a sgaradh fhad ‘s a tha iad ag amalachadh cuir a-steach bho ioma-chuairtean, ach chan eil e soilleir fhathast ciamar as urrainn don cortex taic a thoirt do na diofar pharaidean giullachd sin.

Gus seo a sgrùdadh, stiùir an luchd-rannsachaidh neurons cortical gus lìonraidhean modular a chruthachadh anns an robh grunn fo-bhuidhnean. Le bhith a’ brosnachadh nan neurons sin a chaidh fhàs ann an obair-lann a’ cleachdadh solas, chunnaic an sgioba gu robh freagairtean mòra aig lìonraidhean modular air an deagh chruthachadh do bhrosnachadh solais ionadail. Air an làimh eile, fhreagair lìonraidhean le nas lugha de mhodalachd ro shioncronachadh ris a h-uile brosnachadh.

Lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd gu bheil an cothromachadh eadar gnìomhachd air a sgaradh gu h-ionadail agus gnìomhachd amalaichte cruinneil deatamach airson an eanchainn a chomas airson riochdachadh fiosrachaidh a leudachadh le goireasan cuibhrichte. Tha an lorg seo chan ann a-mhàin a’ cur ri ar tuigse mu structar agus gnìomh eanchainn mamail ach tha buaidh aige cuideachd air leasachadh lìonraidhean neural fuadain a thathas a’ cleachdadh ann an rannsachadh ionnsachadh innealan.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air mar as urrainn don eanchainn mamail smachd a chumail air cuir a-steach bhon taobh a-muigh tron ​​​​ailtireachd modular aige. Tha e a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air obrachadh toinnte na h-eanchainn agus a chomas air fiosrachadh a làimhseachadh gu h-èifeachdach.

Source:

