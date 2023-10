Tuigsinn phenomenon magnet snìomh a’ toirt buaidh air magnet àrd-sgoile

Tha sgioba de luchd-fiosaig bho Oilthigh Teicnigeach na Danmhairg air deuchainnean a dhèanamh gus faighinn a-mach carson a dh’ fhaodadh magnet snìomh toirt air magnet àrd-sgoile àrdachadh gun a bhith seasmhach. Tha rannsachadh roimhe air sealltainn gu bheil dà magnets le pòlaichean a tuath mu choinneimh a chèile a’ cur cùl ri chèile, ach faodaidh an fheachd seo leantainn gu neo-sheasmhachd. Ach, tha co-dhùnaidhean o chionn ghoirid air nochdadh ma thèid aon magnet a shnìomh aig astar àrd, faodar dàrna magnet a chuir air ais agus a thogail às aonais feum air seasmhachd.

Gus an iongantas seo a thuigsinn, chàraich an luchd-rannsachaidh diofar sheòrsaichean magnets agus snìomh iad aig diofar astaran fhad ‘s a bha iad a’ clàradh a ’phròiseas a’ cleachdadh camarathan àrd-astar agus bathar-bog tracadh gluasad. Tron sgrùdadh aca air na h-ìomhaighean, lorg an sgioba an adhbhar bunaiteach airson a’ ghiùlan seo.

Mhothaich an luchd-rannsachaidh gu robh an magnet àrd-sgoile, ris an canar an “floater,” a ’cuairteachadh ann an sioncranachadh leis an magnet snìomh, a’ ciallachadh gu robh iad a ’snìomh aig an aon astar. A bharrachd air an sin, bha axis an magnet snìomh a’ nochdadh beagan teilt, a bhiodh mar as trice a ’cruthachadh neo-sheasmhachd. Ach, lorg an sgioba gu robh raon magnetach an magnet snìomh a’ toirt torque air an fleòdradh, ag adhbhrachadh gun robh iad a’ tionndadh còmhla. Bha mì-thaobhadh beag ann cuideachd ann an axis pòlach an t-snìomh snìomh, a 'ciallachadh gu robh feachdan cothromach tarraingeach agus ath-chuingealaichte a leig leis an lòchran a chumail ann an suidheachadh seasmhach levit.

Tro atharrais, bha e comasach don luchd-rannsachaidh giùlan an dà magnets a làimhseachadh agus a sgrùdadh tuilleadh, a’ dearbhadh na fhuair iad a-mach bho na rèiteachaidhean deuchainneach.

Tha an rannsachadh seo a’ toirt tuigse nas doimhne air giùlan magnets snìomh agus an comas air magnets àrd-sgoile àrdachadh gun fheum air seasmhachd a bharrachd. Dh’ fhaodadh buaidh a bhith aig na co-dhùnaidhean air cleachdadh teicneòlas levitation magnetach san àm ri teachd.

Source: Joachim Marco Hermansen et al, Levitation magnetach le cuairteachadh, Lèirmheas Corporra Gnìomhaichte (2023). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.20.044036