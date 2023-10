Saoghal iongantach nan tuill gheala: a’ sgrùdadh nan neo-aithnichte

Tha sgrùdadh tuill dhubh air luchd-saidheans agus am mòr-shluagh a ghlacadh le chèile, a’ dol a-steach do dhoimhneachd cosmology agus dìomhaireachdan na cruinne. Tha na nithean enigmatic seo, a tha air an comharrachadh leis an tarraing cumhachdach aca a chuireas casg air rud sam bith bho bhith a’ teicheadh, air a bhith nan cuspair air prothaideachadh agus rannsachadh saidheansail o chionn fhada. Ach, mar a tha ar tuigse a’ sìor fhàs, tha luchd-saidheans a-nis a’ tionndadh an aire gu bun-bheachd inntinneach tuill gheala.

Eu-coltach ri tuill dhubh, tha tuill gheal nan nithean beachdail às nach urrainn do chùis a dhol a-steach, ach fàgaidh iad mu dheireadh. A’ stiùireadh na cùise ann a bhith a’ rannsachadh a’ chuspair inntinneach seo tha Carlo Rovelli, fiosaig teòiridheach Eadailteach a tha ainmeil airson a bhith a’ sgrìobhadh saidheans mac-meanmnach. Tha an leabhar as ùire aig Rovelli, “White Holes,” a’ cothlamadh eileamaidean de bhàrdachd, fantasy, feallsanachd, agus fiosaig chruaidh gus luchd-leughaidh a ghiùlan a-steach do shaoghal neo-aithnichte.

Ged a tha tuill dhubh air a bhith nan cuspair amharc agus ìomhaigheachd, tha tuill gheala fhathast dìreach tuairmeasach, gun fhianais dhìreach air a bhith ann. Tha leum teòiridheach Rovelli a’ faighinn brosnachadh bho fhiosaig cuantamach agus a’ moladh, nuair a thèid cùis a dhlùthadh nas fhaide na a chrìochan, gun tachair ath-thionndadh, ag atharrachadh an toll dubh gu bhith na tholl geal. Anns an tionndadh ùine seo, chan urrainn dha dad a dhol a-steach don toll geal, agus airson neach-amhairc a-staigh, tha coltas gu bheil ùine a’ ruith air ais.

Tha buaidhean tuill gheala a’ dol nas fhaide na dìreach feòrachas. Tha Rovelli a 'moladh gum faodadh na nithean sin buaidh mhòr a thoirt air structar agus leasachadh na cruinne san àm ri teachd. Thathas eadhon a ’smaoineachadh gum faodadh an tomad de thuill geala cur ris a’ “chùis dhorcha” nach gabh a chall a tha a’ dol tron ​​​​chosmos.

Ged is dòcha nach toil le leabhar Rovelli a h-uile leughadair, leis gu bheil e a’ gluasad air falbh bho chànan teicnigeach, tha e a’ tabhann sealladh gun samhail air a’ chuspair. Le bhith a’ dol a-steach don smaoineachadh cruthachail is mac-meanmnach air cùl fiosaig teòiridheach, bidh Rovelli gar giùlan gu saoghal far a bheil crìochan saidheansail air am putadh, a’ toirt cuireadh dhuinn beachdachadh air na dìomhaireachdan a tha nas fhaide air falbh.

FAQ:

C: Dè th' ann an toll dubh?

F: 'S e rud nèamhaidh a th' ann an toll dubh le tarraing iongantach làidir a chuireas casg air rud sam bith, a' gabhail a-steach solas, bho bhith a' teicheadh.

C: Dè th' ann an toll geal?

F: Is e rud beachd-bharail a th’ ann an toll geal nach leig le stuth a dhol a-steach, ach mu dheireadh a chuireas às na tha ann. Thathas den bheachd gu bheil e air cùl toll dubh.

C: A bheil dearbhadh gu bheil tuill gheala ann?

F: An-dràsta, chan eil fianais dhìreach ann gu bheil tuill gheala ann. Tha iad fhathast nan cuspair prothaideachadh agus sgrùdadh teòiridheach.

C: Ciamar a tha tuill gheal eadar-dhealaichte bho thuill dhubh?

F: Fhad ‘s a bhios tuill dhubh a’ tarraing stuth, a’ cur casg air rud sam bith teicheadh, bidh tuill gheala a’ cur às do chùis agus chan eil iad a’ leigeil le rud sam bith a dhol a-steach.

C: Dè a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig tuill gheal air a’ chruinne-cè?

F: Ma tha tuill gheala ann, dh'fhaodadh iad buaidh mhòr a thoirt air structar agus leasachadh na cruinne san àm ri teachd. Dh’ fhaodadh an tomad còmhla aca cur ris a’ “chùis dhorcha” dhìomhair a tha a’ dol tron ​​chosmos.

C: Dè th’ ann an “cùis dhorcha”?

F: Tha cùis dhorcha a’ toirt iomradh air an stuth do-fhaicsinneach a thathas a’ creidsinn a tha na phàirt chudromach de mhòr-chuid na cruinne. Tha e air a cho-dhùnadh bhon bhuaidh a th' aige air buaidh, ach chan eil fios fhathast air a dearbh nàdar.

