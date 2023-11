Seallaidhean ùra air tùsan structaran cealla iom-fhillte

O chionn billeanan de bhliadhnaichean, thug aonadh dà chealla bheag buaidh mhòr air cùrsa mean-fhàs. Dh'adhbhraich an tachartas iongantach seo na mitochondrion, ris an canar gu tric mar thaigh-cumhachd na cealla, a thug seachad buannachd shunndach chudromach agus a dh'ullaich an t-slighe airson leasachadh riochdan beatha iom-fhillte, ioma-cheallach. Ach tha tùs structaran èiginneach eile taobh a-staigh cheallan eukaryotic, leithid an niuclas agus na buill-bodhaig a-staigh, air a bhith na dhìomhaireachd.

Tha adhartasan o chionn ghoirid ann an innealan agus dòighean-obrach air leigeil le bith-eòlaichean cealla sgrùdadh a dhèanamh air toiseach nan ailtireachd ceallach toinnte sin agus solas a thilgeil air an tùs a dh’fhaodadh a bhith aca. Is e aon bheachd-smuain gnàthach am modail “mitochondria early”, a mhol am bith-eòlaiche mean-fhàs Bill Martin agus a cho-obraichean. A dh’ aindeoin beachdan a bh’ ann roimhe, tha am modail seo a’ moladh gun do dh’ fhàs an siostam endomembrane, a tha a’ toirt a-steach diofar structaran membran taobh a-staigh cheallan iom-fhillte, goirid às deidh dha alphaproteobacterium (sinnsear mitochondria) fuireach am broinn cealla aoigheachd an ìre mhath sìmplidh bhon chlas archaea.

A rèir a’ bheachd-bharail seo, is dòcha gu bheil na structaran membran air èirigh bho bhileagan a chaidh an leigeil ma sgaoil leis an sinnsear mitochondrial, coltach ri mar a bhios bacteria a tha beò gu saor a’ leigeil a-mach bileagan airson diofar adhbharan. Thar ùine, thàinig na bileagan sin gu bhith speisealaichte agus air an ceangal ri membran na cealla aoigheachd, a’ cur ris na feartan eukaryotic a chithear ann an ceallan an-diugh.

Chan e a-mhàin gum biodh bileagan air a bhith a’ dìon na cealla bho ghnè ocsaidean reactive cronail a ghineadh an endosymbiont, ach dh’ fhaodadh iad cuideachd a bhith air cuideachadh le bhith a’ dèiligeadh ri duilgheadas introns - pìosan DNA cèin bhon alphaproteobacterium a’ cur dragh air ginean cudromach ann an genoma na cealla aoigheachd. Bha na cnapan-starra membran air an toirt seachad le bileagan agus an niuclas a’ ceadachadh splicing agus eadar-theangachadh ceart mRNA, a’ cur casg air cinneasachadh pròtainean neo-mhothachail.

Le bhith ag ath-bheachdachadh agus ag ath-luachadh barailean fad-ùine, tha luchd-saidheans a’ faighinn a-mach seallaidhean ùra mu thùs structaran cealla iom-fhillte. Ged a dh’ fhaodadh a bhith mì-chinnteach fhathast mu mar a thàinig na structaran sin air adhart, tha an rannsachadh leantainneach san raon seo a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh na sgeulachd inntinneach mu mean-fhàs cealla.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th' anns na mitochondrion?

Tha am mitochondrion na organelle ceallaichte le membran aig a bheil pàirt deatamach ann a bhith a’ gineadh lùth airson na cealla. Gu tric air ainmeachadh mar taigh-cumhachd na cealla, tha e an urra ri bhith a’ toirt a-mach adenosine triphosphate (ATP), am moileciuil a bhios a’ connadh diofar phròiseasan cealla.

2. Dè a th' ann an ceallan eukaryotic?

Is e seòrsa de cheallan a th’ ann an ceallan eukaryotic a tha a’ dèanamh suas fàs-bheairtean a’ dol bho phrotists aon-chealla gu fàs-bheairtean ioma-ghnèitheach iom-fhillte leithid lusan is beathaichean. Tha iad air an comharrachadh le niuclas agus organelles eile ceangailte ri membran.

3. Dè a th 'ann an siostam endomembrane?

Tha an siostam endomembrane na lìonra de organelles ceangailte le membran taobh a-staigh ceallan eukaryotic a bhios ag obair còmhla gus moileciuilean a cho-chur, a ghiùlan agus a bhriseadh sìos. Tha e a’ toirt a-steach structaran leithid an reticulum endoplasmic, inneal Golgi, lysosomes, peroxisomes, agus vacuoles, a tha riatanach airson diofar phròiseasan cealla.

