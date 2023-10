Thoir sùil air Oidhche na gealaich: Comharrachadh Celestial aig Amharclann agus Taigh-tasgaidh Baile Ballarat

Air feasgar Disathairne, Dàmhair 21st, cruinnichidh daoine air feadh an t-saoghail a-muigh gus pàirt a ghabhail ann an iomairt chruinneil ris an canar Observe the Moon Night. Tha Amharclann agus Taigh-tasgaidh Baile Ballarat air bhioran gus pàirt a ghabhail anns na fèisean agus sealladh iongantach den ghealach a thabhann do luchd-còmhnaidh a’ bhaile.

Bho 7: 30f gu 9: 30f, bidh an lann-amhairc a’ cur fàilte air luchd-tadhail airson turas timcheall a ’ghoireis, taisbeanadh fiosrachail le speuradair, agus cothrom a’ ghealach fhaicinn tro teileasgop cumhachdach. A rèir Judith Bailey, manaidsear an lann-amhairc, tha an tachartas seo air a dhealbhadh gus tuigse agus tuigse nas doimhne a bhrosnachadh air a’ ghealach, saidheans fànais, agus sgrùdadh.

Tha àm an tachartais seo gu sònraichte adhartach, oir bidh a’ ghealach na corran eireachdail, cèir dìreach seachd latha a dh’aois. Tha an ìre seo den ghealach a’ tabhann deagh chothroman airson amharc air a’ chrìoch, an loidhne eadar oidhche is latha air uachdar na gealaich. Tron teileasgop, faodaidh luchd-tadhail eòlas fhaighinn air bòidhchead agus iom-fhillteachd na gealaich, tachartas nach gabh ath-aithris le bhith dìreach a’ coimhead air dealbhan air-loidhne.

Tha a’ bhuaidh a th’ aig a bhith a’ faicinn na gealaich tro theileasgop domhainn, gu sònraichte dha clann òga. Tha Bailey a’ soilleireachadh freagairtean iongantach luchd-amhairc agus a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e an t-seirbheis coimhearsnachd seo a thoirt seachad gus ginealaichean ri teachd a bhrosnachadh ann an raon saidheans. Bidh an lann-amhairc gu gnìomhach a’ gabhail pàirt ann an tachartasan eadar-nàiseanta agus Astràilianach gus foghlam STEM adhartachadh, a’ toirt air adhart a dealas don choimhearsnachd.

A bharrachd air a’ ghealach, faodaidh dùil a bhith aig luchd-frithealaidh sealladh fhaighinn air Saturn agus nithean celestial eile tro theileasgop an lann-amhairc. Ma thachras droch shìde, thèid turas brìgheil oidhche a thabhann mar roghainn eile.

Tha International Observe the Moon Night a’ faighinn taic bho mhisean Lunar Reconnaissance Orbiter Orbiter agus Roinn Sgrùdaidh an t-Siostam Solar aig Ionad Itealaich Space Goddard aig NASA. Tha an taic aca a’ leigeil le luchd-dealasach agus daoine fa-leth a dhol an sàs anns a’ chomharrachadh nèamhaidh gun samhail seo.

Gus àite a ghealltainn, tha e riatanach àite a ghleidheadh ​​​​agus faodar a dhèanamh aig trybooking.com/CJFSP. Tha prìs tiogaidean aig $35 airson inbhich, $25 airson luchd-gleidhidh chairtean lasachaidh agus oileanaich thairis air 18, $15 airson clann aois còig gu 17, agus an-asgaidh do chlann ceithir is nas sine.

Thig còmhla ri Amharclann Baile Ballarat agus Taigh-tasgaidh airson oidhche inntinneach fo na rionnagan, far am bi a’ ghealach aig cridhe na h-ìre agus iongantasan ar cruinne-cè a’ tighinn beò.

Mìneachaidhean:

- Thoir sùil air Oidhche na gealaich: iomairt chruinneil a bhrosnaicheas daoine a bhith a’ cruinneachadh a-muigh agus a’ coimhead na gealaich, ag àrach luach airson saidheans fànais agus sgrùdadh.

- Corran cèir: ìre na gealaich nuair a tha i a’ fàs nas motha agus nas soilleire.