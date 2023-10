Thoir sùil air Oidhche na gealaich: Oidhche de Rannsachadh Lunar

Air feasgar 21 Dàmhair, cruinnichidh daoine bho air feadh an t-saoghail a-muigh gus pàirt a ghabhail ann an iomairt chruinneil ris an canar Observe the Moon Night. Ann am baile-mòr Ballarat, tha Amharclann Baile Ballarat agus Taigh-tasgaidh a’ tighinn còmhla ris an t-subhachas le bhith a’ tabhann cothrom gun samhail a’ ghealach fhaicinn faisg air làimh.

Bho 7: 30f gu 9: 30f, gheibh luchd-tadhail don lann-amhairc turas timcheall na làraich, taisbeanadh le speuradair, agus cothrom a ’ghealach fhaicinn tro teileasgop. Tha an tachartas ag amas air meas agus tuigse nas fheàrr a bhrosnachadh air a’ ghealach, saidheans fànais, agus sgrùdadh.

A rèir Judith Bailey, manaidsear an lann-amhairc, tha am feasgar sònraichte seo a’ gealltainn a bhith na eòlas seallaidh air leth. Bidh a’ ghealach na corran eireachdail, cèir, dìreach seachd latha a dh’aois, a’ cruthachadh deagh chothroman airson coimhead air a’ chrìoch, an loidhne eadar oidhche is latha. Tha Bailey a’ daingneachadh gur e eòlas gu tur eadar-dhealaichte a th’ ann a bhith a’ faicinn na gealaich tro theileasgop bho bhith a’ coimhead dhealbhan air-loidhne.

Tha an tachartas aig Amharclann agus Taigh-tasgaidh Baile Ballarat chan ann a-mhàin airson inbhich; tha e cuideachd na chothrom cudromach dha clann a’ ghealach fhaicinn faisg air làimh. Tha Bailey a’ mìneachadh gu bheil freagairtean luchd-amhairc iongantach agus gu bheil pàirt deatamach aig na tachartasan sin ann a bhith a’ brosnachadh clann òga gus ùidh a ghabhail ann an saidheans.

A bharrachd air a bhith ag amharc air a’ ghealach, faodaidh dùil a bhith aig luchd-frithealaidh cuideachd Saturn agus nithean celestial eile fhaicinn tron ​​teileasgop. Ach, ma tha an aimsir sgòthach, thèid turas brìgheil oidhche a thoirt seachad na àite.

Tha Observe the Moon Night a’ faighinn taic bho mhisean Lunar Reconnaissance Orbiter Orbiter agus Roinn Sgrùdaidh an t-Siostam Solar aig Ionad Itealaich Fànais Goddard aig NASA, a’ daingneachadh cudromachd an tachartais chruinneil seo.

Ma tha ùidh agad a bhith an làthair, tha e riatanach àite a ghleidheadh ​​​​agus faodar a chuir air dòigh tro trybooking.com/CJFSP. Tha prìsean nan tiogaidean mar a leanas: $35 airson inbhich, $25 airson luchd-cairt lasaichte agus oileanaich thairis air 18, $15 airson clann aois còig gu 17, agus an-asgaidh do chlann ceithir is nas sine.

