Tha artaigil o chionn ghoirid ann an Science Advances a’ sgrùdadh saoghal inntinneach casan bratagan. Aig a’ chiad dol-a-mach, dh’ fhaodadh neach a bhith den bheachd gu bheil casan bratag dìreach mar thoradh air am miann neo-sheasmhach, ach às deidh tuilleadh sgrùdaidh, bidh e soilleir gu bheil na casan sin a’ frithealadh adhbhar eadar-dhealaichte gu tur.

Is e casan meallta ris an canar “prolegs” a tha coltach ri casan chubby air bratag. Bidh na cnuimhean feòil seo a 'cuideachadh a' bhratag a 'gluasad timcheall, fhad' sa tha na casan fìor, a tha faisg air aodann, coisrigte do metamorphosis agus mu dheireadh leasaichidh iad gu bhith nan casan inbheach leòmainn no dealan-dè.

Tha am beachd gum faodar cas a mhìneachadh leis an dà chuid anatomy agus gnìomh a’ togail cheistean feallsanachail mu na tha a’ dèanamh cas “fìor.” Am bu chòir cas a bhith air a mhìneachadh leis an structar corporra aice, no an urrainnear cas gnìomh a sheòrsachadh mar sin eadhon ged nach eil feartan traidiseanta cas aice?

Chan eil an lorg seo gu tur iongantach ann an saoghal artrapods, a tha ainmeil airson an casan còmhla. Bidh biastagan agus artrapodan eile gu tric ag ath-chleachdadh an casan airson diofar ghnìomhan. Tha luchd-bàta-uisge air an casan a thionndadh gu pleadhagan, bidh daolagan an fheòir a’ cleachdadh an casan mar innealan gearraidh, agus tha ceud-chasaich taighe air na fangan coltach ri casan atharrachadh airson stealladh puinnsean.

A thaobh bratagan, bidh na casan meallta sin nan acraichean, a’ leigeil leis a’ chreutair cumail ri uachdar fhad ‘s a tha e a’ gluasad air adhart. Bidh bratagan a’ dealachadh agus ag ath-cheangal am prolegs gus iad fhèin a ghluasad air adhart, a’ cleachdadh badan biorach ris an canar crochets aig bàrr gach cas gus an greim fhaighinn. Tha na ginean a tha an urra ri leasachadh nan casan meallta sin air an roinn le crùisgean, a’ soilleireachadh na ceanglaichean mean-fhàs eadar diofar ghnèithean.

Fhad ‘s a tha e a’ bruidhinn gu ginteil, is dòcha nach eil bun-bheachd na fìrinn gu math cudromach dha na h-eàrr-ràdhan sin, tha rudeigin inntinneach mu na casan neo-ghluasadach sin. Tha casan bratagan geàrr-ùine, nach eil ann ach aig ìre an larbha mus tèid iad tro metamorphosis. Mar sin, an ath thuras a choinnicheas tu ri bratag, gabh mionaid airson luach a chuir air na buill-airm gluasadach sin agus an atharrachadh sònraichte airson locomotion.

Stòran: Adhartasan Saidheans

Mìneachaidhean:

Pròifil: Cas brèige a lorgar air bratag, a tha air a chleachdadh airson gluasad.

Cas brèige a lorgar air bratag, a tha air a chleachdadh airson gluasad. casan thoracic: Fìor chasan bratag, suidhichte faisg air aodann, a thig gu bhith na chasan inbheach le leòmainn no dealan-dè.

Fìor chasan bratag, suidhichte faisg air aodann, a thig gu bhith na chasan inbheach le leòmainn no dealan-dè. Crochet: Pad bhiorach an làthair aig bàrr proleg bratag, a chuidicheas gus grèim fhaighinn air uachdar.

Pad bhiorach an làthair aig bàrr proleg bratag, a chuidicheas gus grèim fhaighinn air uachdar. Artrapod: Fiolm de bheathaichean neo-dhruim-altachain air a chomharrachadh le casan còmhla.