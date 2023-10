Tha lorg siostam binary gun samhail a’ toirt sealladh dhuinn air Hot Jupiters agus Star Evolution

Tha luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh air siostam binary a tha suidhichte 1,400 bliadhna aotrom air falbh, anns a bheil rud teth coltach ri Jupiter a’ cuairteachadh troich gheal. Tha an lorg seo a’ toirt chothroman nach fhacas a-riamh airson Jupiters teth a sgrùdadh agus mean-fhàs rionnagan ann an siostaman binary.

Is e seòrsa de exoplanet a th’ ann an Hot Jupiters a bhios a’ cuairteachadh gu math faisg air na rionnagan aca agus aig a bheil teòthachd uachdar fìor àrd. Tha e duilich dhaibh sgrùdadh a dhèanamh air sgàth an deàrrsadh bho na rionnagan faisg air làimh. Ach, tha an siostam binary seo a chaidh a lorg às ùr, anns a bheil troich gheal agus troich dhonn, a’ toirt cothrom gun samhail a bhith a’ faicinn agus a’ sgrùdadh fìor shuidheachaidhean Jupiters teth.

Is e an troich geal san t-siostam seo na tha air fhàgail de rionnag coltach ris a’ Ghrian a tha air a chonnadh niùclasach a lughdachadh. Tha an troich dhonn, air an làimh eile, na nì mòr le tomad eadar fuamhaire gas agus rionnag bheag. Thathas uaireannan a’ toirt iomradh air troich Bhrùnach mar rionnagan a dh’ fhàillig leis gu bheil dìth tomad aca gus ath-bheachdan fusion hydrogen a chumail suas.

Is e aon de na taobhan inntinneach den t-siostam binary seo gu bheil taobh “coltach ri gealach” aig an troich dhonn, far a bheil aon taobh den phlanaid an-còmhnaidh mu choinneimh an rionnag mar thoradh air glasadh làn-mara. Bidh seo a’ leantainn gu fìor eadar-dhealachaidhean teòthachd eadar leth-chruinne an latha, a tha air a spreadhadh le rèididheachd dìreach stellar, agus leth-chruinne na h-oidhche, a gheibh nas lugha de rèididheachd.

Le bhith a’ dèanamh anailis air soilleireachd an t-solais a tha an siostam a’ sgaoileadh a-mach, tha luchd-saidheans air dearbhadh gu bheil teòthachd latha an troich dhonn a’ dol bho 7,250 gu 9,800 Kelvin, a tha cho teth ri rionnag seòrsa A. Tha an lorg seo a’ toirt sealladh luachmhor air buaidh rèididheachd ultraviolet dian air àileachdan planaid.

Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh seo a’ toirt air adhart ar tuigse mu Jupiters teth ach bidh e cuideachd a’ tilgeil solas air mean-fhàs rionnagan ann an siostaman binary. Bidh an siostam binary a’ tabhann obair-lann airson sgrùdaidhean san àm ri teachd, a leigeas le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air fìor shuidheachaidhean agus daineamaigs nan nithean celestial sin.

