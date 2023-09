Cuin a chaidh a 'chiad mhòr-thìr aig an Cruinne-cè a chruthachadh?

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid leis an tiotal “Cuin a bha na Ciad Exocontinents?”, Jane Greaves, àrd-ollamh reul-eòlas aig Oilthigh Caerdydd, a’ sgrùdadh cruthachadh mòr-thìrean anns a’ chruinne-cè. Chan eil mòr-thìrean gun stad; bidh iad “a’ seòladh” air mullach culaidh na Talmhainn air sgàth an teas bho chridhe na planaid. Is e an gluasad seasmhach seo de mhòr-thìrean a tha a’ leantainn gu uinneanan leithid tectonics truinnsear.

Bha Greaves ag amas air tuigsinn cuin a chaidh na ciad mòr-thìrean a chruthachadh agus mar a dh’ fhaodadh am fiosrachadh seo cuideachadh le bhith a’ lorg saoghal àitich. Le bhith a’ sgrùdadh làthaireachd tectonics truinnsear air planaidean creagach, dh’ fheuch i ri lorg a dhèanamh air coltas mòr-thìrean. Tha àite deatamach aig teas anns a’ phròiseas seo, leis gu bheil planaidean le cridhe air a theasachadh gu leòr nas dualtaiche tectonics truinnsear gnìomhach a bhith aca.

Stèidhichte air an sgrùdadh aice air reultan agus cruthachadh planaid, cho-dhùin Greaves gun do thòisich tectonics truinnsear na Talmhainn o chionn timcheall air 3 billean bliadhna, a tha timcheall air 9.5 billean bliadhna às deidh tòiseachadh na cruinne-cè. Fhuair i a-mach cuideachd gun do nochd a’ chiad mòr-thìrean air rionnagan diosc tana, a tha an ìre mhath nas òige agus aig a bheil meatailteachd nas àirde, timcheall air 2 billean bliadhna ro mhòr-thìrean na Talmhainn. An coimeas ri sin, chomharraich rionnagan diosc tiugh, a tha nas sine agus bochd meatailt, gu robh mòr-thìrean timcheall air 4 gu 5 billean bliadhna nas tràithe na an Talamh.

Gu inntinneach, lorg Greaves gu bheil mòr-thìrean a’ cruthachadh aig ìre nas slaodaiche air planaidean eile an taca ris an Talamh. Tha feum air an ìre as fheàrr de theas gus cruthachadh mòr-thìr a thòiseachadh. Mar sin, tha Greaves a’ moladh gum faodadh rionnagan le meatailteachd nas ìsle na a’ ghrian leantainn gu bhith a’ lorg exoplanets àitich le mòr-thìrean.

Tha an sgrùdadh seo a’ fosgladh slighean ùra do speuradairean a bhith a’ sgrùdadh agus ag àrdachadh ar tuigse mu bhith a’ cruthachadh mòr-thìrean taobh a-staigh na cruinne-cè. Le bhith a’ sgrùdadh shiostaman planaid agus na suidheachaidhean a tha riatanach airson cruthachadh mòr-thìr, faodaidh luchd-saidheans saoghal àitich a lorg taobh a-muigh ar cuid fhèin.

stòran:

— Sìne Greaves, “Cuin a bha na Ciad Exocontinents?”

- NASA

- Unsplash