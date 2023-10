Chandrayaan-3: Misean Soirbheachail le Momentary Hiccups

Tha Chandrayaan-3, misean gealaich nan Innseachan, air a bhith air ainmeachadh mar shoirbheachadh a dh’ aindeoin beagan dhuilgheadasan beaga. Dà latha às deidh tighinn air tìr Vikram agus rover Pragyan air a’ Ghealach, fhuair inneal air bòrd an rover eòlas air dubhadh sa mhionaid. Mhìnich Santosh Vadawale, prìomh neach-sgrùdaidh an Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), gun robh an dubhadh air adhbhrachadh le bhith a’ cur feart sàbhailteachd fadalach, a chuir dheth àithne an APXS gun fhiosta. Ach, chaidh an locht a cheartachadh gu sgiobalta agus rinn an ionnstramaid gu soirbheachail mion-sgrùdadh in-situ air ùir agus creagan na gealaich.

A dh’ aindeoin aithisgean a bha ag agairt gu robh dùil gum biodh an Vikram lander agus Pragyan rover a ’dùsgadh air an dàrna latha gealaich, shoilleirich Vadawale nach deach an dealbhadh a-riamh airson sin a dhèanamh. A’ bruidhinn ri seisean aig Institiud Rannsachadh Bunasach Tata (TIFR), chuir Vadawale cuideam air gun robh am misean gu dearbh air leth soirbheachail. Thuirt e cuideachd gu bheil na h-uallaichean pàighidh Chandrayaan-3 air dàta saidheansail sàr-mhath a thoirt seachad, leis an APXS a ’toirt seachad fiosrachadh air leth a thathas a’ sgrùdadh gu mionaideach an-dràsta.

Tha misean Chandrayaan-3 gun teagamh air clach-mhìle chudromach a chomharrachadh ann an oidhirpean sgrùdadh fànais na h-Innseachan. Tha na glitches a thachair ri linn gnìomhachd an rùin àbhaisteach aig miseanan cho iom-fhillte agus chan eil iad a’ toirt thairis air na choilean e. Tha obrachadh soirbheachail an APXS agus an dàta saidheansail luachmhor a chaidh a chruinneachadh bho uachdar na gealaich a’ cur ri bhith ag adhartachadh ar tuigse air geòlas gealaich agus a’ fuasgladh na slighe airson miseanan gealaich san àm ri teachd.

stòran:

- Santosh Vadawale, prìomh neach-sgrùdaidh an Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS)

- Institiud Tata airson Rannsachadh Bunasach (TIFR)