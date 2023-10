A’ lorg Exoplanets: Dè an dòigh lorgaidh as èifeachdaiche?

Tha exoplanets, no planaidean a tha taobh a-muigh siostam na grèine againn, air feòrachas luchd-saidheans agus am poball a ghlacadh. Fhad ‘s a chaidh na mìltean de exoplanets a lorg anns na bliadhnachan mu dheireadh, tha iad fhathast gun samhail, gu sònraichte an fheadhainn anns a bheil an ùidh as motha. Mar sin, dè as urrainn dhuinn a dhèanamh gus na dòighean sgrùdaidh againn a leasachadh? Tha sgioba de luchd-saidheans Sìonach ag amas air a’ cheist sin a fhreagairt.

Tha luchd-saidheans air ceithir prìomh dhòighean a chleachdadh gus exoplanets a lorg: an dòigh gluasaid, an dòigh astar radial, astrometry, agus ìomhaighean dìreach. Tha a neartan agus laigsean fhèin aig gach dòigh agus tha e nas freagarraiche airson diofar sheòrsaichean de rionnagan is phlanaidean. Is e an t-amas planaidean talmhaidh a lorg anns na sònaichean còmhnaidh (HZ) de rionnagan faisg air làimh. Gus faighinn a-mach dè an dòigh a bheir na toraidhean as fheàrr, rinn an luchd-saidheans Sìneach sgrùdadh a chaidh a mhìneachadh anns a ’phàipear aca leis an tiotal“ The Potential of Detecting Terrestrial Plans in the HZ with Different Methods ”.

Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air sampall de 2,234 prìomh rionnagan taobh a-staigh radius parsec 20, às aonais troich dhonn agus troich gheal. An uairsin rinn iad cunntas air na sònaichean còmhnaidh leudaichte airson gach rionnag agus chuir iad a-steach planaidean coltach ris an Talamh a-steach do na sònaichean sin gus atharrais air comharran a dh’ fhaodadh a bhith ann. Bha an sgrùdadh ag amas air an àireamh lorgaidh as àirde de phlanaidean coltach ris an Talamh a ro-innse a’ cleachdadh gach dòigh lorgaidh.

Ged a tha buannachdan aig a h-uile modh, lorg an luchd-rannsachaidh gur e an dòigh luaths radial an dòigh as èifeachdaiche. Bidh an dòigh seo a’ cleachdadh ionnstramaidean leithid ESPRESSO an ESO, a tha air a bhith gu math mothachail ann a bhith a’ lorg exoplanets. A-mach às na 252 planaidean a chaidh a lorg taobh a-staigh radius an sgrùdaidh, bha an dòigh astar radial a’ cleachdadh ESPRESSO a’ toirt cunntas air 221 dhiubh, a’ toirt a-steach ceithir planaidean coltach ris an Talamh.

Ged is e an dòigh gluasaid an dòigh as adhartaiche, tha crìochan aige stèidhichte air geoimeatraidh. Feumaidh a’ phlanaid gluasaid a dhol eadar an rionnag aice agus an loidhne seallaidh againn airson a lorg, ga fhàgail cho èifeachdach airson planaidean taobh a-staigh an raon còmhnaidh. Ach, chan eil an dòigh astar radial air a chuingealachadh le geoimeatraidh, ga dhèanamh nas soirbheachaile ann a bhith a’ lorg planaidean taobh a-staigh an raoin a tha thu ag iarraidh.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e ar rannsachadh a chuimseachadh air rionnagan faisg air làimh. Tha cho faisg ‘s a tha e a’ dèanamh exoplanets nas fhasa a lorg agus a dhearbhadh, a’ comasachadh tuilleadh sgrùdaidh agus sgrùdaidh. Faodaidh teileasgopan mar an Teileasgop Fànais James Webb (JWST) seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air àileachdan exoplanet agus comharran beatha a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Gu crìch, tha an oidhirp gus exoplanets a lorg a’ leantainn, agus le bhith a’ tuigsinn neartan agus laigsean diofar dhòighean lorgaidh, faodaidh luchd-saidheans an dòigh-obrach aca ùrachadh. Tha an dòigh astar radial, le adhartasan ann an cugallachd tro ionnstramaidean mar ESPRESSO, a’ tabhann comas gealltanach airson barrachd phlanaidean coltach ris an Talamh a lorg taobh a-staigh sònaichean còmhnaidh. Mar a bhios teicneòlas a’ dol air adhart agus ar tuigse a’ fàs, tha an rannsachadh airson exoplanets agus sgrùdadh na cruinne taobh a-muigh ar siostam grèine cinnteach gun toir iad lorgan inntinneach.

Ceistean Cumanta

C: Cia mheud dòigh a thathas a’ cleachdadh gus exoplanets a lorg?

Tha ceithir prìomh dhòighean air an cleachdadh airson exoplanets a lorg: an dòigh gluasaid, an dòigh astar radial, astrometry, agus ìomhaighean dìreach. Tha na buannachdan fhèin aig gach dòigh agus tha e nas freagarraiche airson diofar sheòrsaichean de rionnagan is planaidean.

C: Carson a tha rionnagan faisg air làimh cudromach ann a bhith a’ lorg exoplanets?

Tha e nas fhasa rionnagan faisg air làimh a lorg agus a dhearbhadh leis gu bheil iad nas fhaisge oirnn. Bidh iad cuideachd a’ toirt cothrom airson sgrùdaidhean leanmhainn nas mionaidiche, leithid a bhith a’ comharrachadh àileachdan exoplanet agus a’ lorg comharran beatha a dh’fhaodadh a bhith ann.

C: Dè an dòigh lorgaidh as èifeachdaiche airson planaidean coltach ris an Talamh a lorg ann an sònaichean còmhnaidh?

Lorg an sgrùdadh a chaidh ainmeachadh san artaigil seo gur e an dòigh luaths radial, gu sònraichte a’ cleachdadh inneal ESPRESSO an ESO, an dòigh as èifeachdaiche airson planaidean coltach ris an Talamh a lorg taobh a-staigh na sòn còmhnaidh. B’ e an dòigh seo a thug cunntas air an àireamh as motha de lorgaidhean san sgrùdadh.