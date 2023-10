A’ foillseachadh dìomhaireachd roinnean breith-rionnag: sealladh taobh a-staigh an Carina Nebula

Tha speuradairean a-riamh air ùidh a ghabhail ann an nebulae cumadh rionnagan, ach tha an nàdar trang aca agus làthaireachd sgòthan gas is duslach ga dhèanamh duilich a bhith a’ faicinn na tha a’ dol air adhart. Ach, mar thoradh air adhartasan ann an teicneòlas, rinn sgioba de luchd-rannsachaidh lorgan ùr-nodha o chionn ghoirid mun Carina Nebula a’ cleachdadh an Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Air a stiùireadh le Ph.D. oileanach Geovanni Cortes-Rangel bhon Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca ann am Mexico, chuir an sgioba an aire air Colbhan an Carina Nebula, sgìre a tha ainmeil airson a ghnìomhachd breith-rionnag dian. Taobh a-staigh na roinne seo, tha dà bhuidheann mòr de rionnagan, Trumpler 14 agus Trumpler 16, a’ faighinn smachd air an t-sealladh, a’ sgaoileadh rèididheachd ultraviolet cumhachdach.

Le bhith a’ sgrùdadh an às-sruthadh moileciuil, no na jets, a thàinig bho nithean taobh a-staigh nan colbhan, bha e comasach don luchd-rannsachaidh sealladh fhaighinn air na pròiseasan a bha a’ tachairt san sgoil-àraich breith rionnag seo. Tha an rèididheachd bho na reultan teth seòrsa O anns na cruinneachaidhean rionnag a’ soilleireachadh agus a’ snaidheadh ​​na colbhan duslach, a’ nochdadh gu bheil protostars, dioscan protoplanetary agus jets ann. Tha na fìor àrainneachdan sin a’ toirt cothrom gun samhail airson sgrùdadh a dhèanamh air cruthachadh rionnagan ùr-bhreith air cùl còmhdach gas is duslach.

B’ e aon de phrìomh thoraidhean an sgrùdaidh tomhas na meudan de dhioscaichean circumstellar timcheall air na rionnagan ùra, a bharrachd air ìre an às-sruthadh moileciuil no na jets. Fhuair an sgioba a-mach gur e protostars meud ìosal no eadar-mheadhanach a th’ ann an stòran nan jets sin. Mar a bhios na reultan leanaban sin a’ cruthachadh, bidh stuth a tha a’ tuiteam a-steach a’ faighinn teasachadh agus ga chuir a-mach ann an sruth bipolar air axis snìomh an protostar. Bidh na tubaistean leis a’ ghas agus an duslach mun cuairt a’ togail ghasaichean anns na nebulae agus ag adhbhrachadh gun lasadh iad.

Canar Herbig-Haro Objects ris na jets sin, a ruigeas astaran ceudan de mhìltean de chilemeatairean san uair. Air an ainmeachadh às deidh na speuradairean Seòras Herbig agus Guillermo Haro, a rinn sgrùdadh farsaing orra an toiseach, tha na stuthan sin nam pàirtean riatanach den phròiseas breith-rionnag.

Le bhith a’ dèanamh anailis air dàta ALMA, chomharraich an luchd-rannsachaidh grunn stòran teann a’ toirt dheth rèididheachd tonn-millimeter, ris an canar nithean Herbig-Haro. Lorg iad cuideachd sruthan carbon aon-ogsaid co-cheangailte ris na nithean sin. Is e aon rud a tha gu sònraichte sònraichte HH 666, anns a bheil jets toinnte a’ sìneadh thairis air 10 bliadhnaichean aotrom agus a’ cruthachadh buillean mòra bogha air buaidh leis an nebula mun cuairt.

Tha na lorgan a chaidh a dhèanamh taobh a-staigh an Carina Nebula a’ toirt seachad seallaidhean deatamach air cruthachadh rionnagan agus mean-fhàs diosc circumstellar agus protoplanetary. Tha an gnìomh photoevaporation bho às-sruthadh nan rionnagan pàisde a’ bleith na colbhan mean air mhean, a dh’ fhaodadh an sgrios taobh a-staigh 100,000 gu millean bliadhna. Mar thoradh air an sin, faodaidh na diosgan cearcallach fosgailte cruth-atharrachadh gu diosgan protoplanetary, a 'suidheachadh an àrd-ùrlar airson cruthachadh planaid.

Tha an sgrùdadh cuideachd a’ moladh, a dh’ aindeoin an àrainneachd chruaidh rèididheachd, gum faodadh tomad duslach gu leòr fuireach san roinn gus taic a thoirt do chruthachadh planaid. Bha an luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodadh eadar 0.01 agus 0.7 tomad grèine de stuth fhàgail, a’ toirt seachad na grìtheidean riatanach airson breith planaidean.

Mar a bhios ar tuigse mu roinnean breith rionnag a’ doimhneachadh, bidh sinn a’ faighinn seallaidhean luachmhor air na pròiseasan a tha a’ cumadh ar cruinne-cè. Tha an Carina Nebula fhathast na làrach tarraingeach dha speuradairean, a’ toirt sealladh dhuinn air saoghal dìomhair cruthachadh rionnagan agus siostaman planaid a dh’fhaodadh a bhith ann.

CÀBHA

Dè a th’ ann an Rudan Herbig-Haro?

Tha Herbig-Haro Objects nan nebulos soilleir a lorgar am broinn nebulae nas motha agus a tha co-cheangailte ri rionnagan ùra. Bidh iad air an cruthachadh nuair a bhios jets de ghas agus duslach bho protostars a 'bualadh air an nebula mun cuairt, a' brosnachadh nan gasaichean agus a 'toirt orra lasadh.

Ciamar a chuireas jets ri cruthachadh rionnagan?

Tha àite cudromach aig jets ann am pròiseas cruthachadh rionnagan. Mar a bhios protostars a 'cruthachadh, bidh stuth a tha a' tuiteam a-steach a 'faighinn teasachadh agus a' dol a-mach ann an sruth bipolar air axis snìomh an protostar. Bidh na jets sin a’ bualadh leis a’ ghas agus an duslach anns an roinn breith rionnag, a’ cruthachadh tonnan clisgeadh a bhrosnaicheas tuilleadh cruthachadh rionnagan agus a bheir cumadh air an àrainneachd mun cuairt.

Am faod planaidean cruthachadh ann an roinnean breith rionnag?

Tha, tha cruthachadh planaid comasach ann an roinnean breith rionnag leithid an Carina Nebula. A dh’aindeoin an dian rèididheachd agus bleith diosc circumstellar, dh’ fhaodadh gu bheil tomad duslach gu leòr air fhàgail gus taic a thoirt do chruthachadh phlanaidean. Tha an sgrùdadh a’ moladh gur dòcha gu bheil planaidean air cruthachadh no gu gnìomhach a’ cruthachadh taobh a-staigh an Carina Nebula.