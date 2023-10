An Lorg Beatha Alien: A’ lorg Biosignatures ann an Atmospheres Exoplanet

Tha speuradairean a’ lorg shoidhnichean beatha taobh a-muigh ar siostam grèine, agus tha dùil gum bi pàirt deatamach aig Teileasgop Fànais James Webb (JWST) san rannsachadh seo. Tha comas aig an JWST àileachdan grunn exoplanets gealltanach a lorg, a’ tabhann seallaidhean air comasachd beatha taobh a-muigh na Talmhainn. Ach, tha e na dhùbhlan a bhith a’ dearbhadh dè a tha iomchaidh mar fhìor ainm-sgrìobhte ceimigeach beatha.

Gus sùil a thoirt air exoplanets, bidh speuradairean ag amas air na rionnagan aoigheachd aca agus a ’feitheamh ris na planaidean gluasad, no gluasad eadar, an rionnag agus an teileasgop. Mar a bhios a 'phlanaid a' gluasad, bidh solas an rionnag a 'dol tron ​​​​àile aice, ag adhbhrachadh tuiteaman agus binneanan ann an soilleireachd an rionnag a rèir nan ceimigean a tha an làthair san àile. Bidh na caochlaidhean sin a 'cruthachadh còd-bàr ceimigeach airson a' phlanaid a tha a 'gluasad.

Gu traidiseanta, tha luchd-saidheans air gasaichean sònraichte a lorg, leithid ocsaidean no meatan, mar ainmean-bith. Ach, faodar na gasaichean sin a thoirt gu buil le pròiseasan neo-bith-eòlasach, gan dèanamh nan comharran neo-earbsach de bheatha leotha fhèin. An àite sin, bidh luchd-saidheans a’ beachdachadh air a’ cho-theacsa anns an lorgar na gasaichean sin. Mar eisimpleir, bhiodh lorg meatan agus ocsaidean còmhla gu mòr na mholadh air beatha leis gu bheil e duilich na gasaichean sin a thoirt gu buil còmhla às aonais bith-eòlas.

Faodaidh sùil a chumail air àile exoplanet thar ùine fiosrachadh luachmhor a thoirt seachad cuideachd. Dh’ fhaodadh atharrachaidhean ràitheil ann an dùmhlachd cuid de ghasaichean, leithid ozone, a bhith nan lorgan-meòir beatha. A bharrachd air an sin, tha luchd-saidheans a ’leasachadh biosignatures agnostic nach bi a’ dèanamh barailean mu bhith-cheimigeachd beatha coimheach. Is e aon ainm-sgrìobhte agnostic an ìre de “iongnadh” ceimigeach no mì-chothromachd ann an àile exoplanet.

Is e obair iom-fhillte a th’ ann a bhith a’ dearbhadh biosignatures de bheatha coimheach a dh’ fheumas a bhith faiceallach agus mion-sgrùdadh faiceallach. Mar a bhios luchd-saidheans a’ leantainn orra a’ sgrùdadh àileachdan exoplanet leis an JWST agus ionnstramaidean eile, tha iad an dòchas faighinn a-mach a’ chiad sanasan de bheatha taobh a-muigh ar siostam grèine.

stòran:

- NASA / JPL-Caltech / R. Hurt, T. Pyle (IPAC)

- NASA, ESA, CSA, STSCI, Joseph Olmsted (STSCI)