Modail gnìomhachd bholcànach air Exoplanets: Prìomh dhòigh air an taobh a-staigh a thuigsinn

Tha sgrùdadh ùr le luchd-rannsachaidh bho UC Riverside, NASA Goddard, Oilthigh Ameireagaidh, agus Oilthigh Maryland ag amas air modal a dhèanamh de ghnìomhachd bholcànach a bhiodh coltach air exoplanet timcheall air rionnag coltach ris a’ ghrian. Tha gnìomhachd bholcànach air leth cudromach oir tha e na dhòigh neo-dhìreach air ionnsachadh mun gheòlas fo uachdar exoplanet.

Bidh bholcànothan a’ leigeil stuthan a-mach à taobh a-staigh a’ phlanaid, a’ toirt a-steach don àile. Mar sin, bhiodh teileasgop sam bith a ghlacas ìomhaighean de àile exoplanet bholcànach comasach air fiosrachadh luachmhor a thoirt seachad mun cho-dhèanamh aige. An-dràsta, chan eil ach beagan teileasgopan, leithid Teileasgop Fànais James Webb (JWST), comasach air àileachdan exoplanet a lorg. Ach, chan urrainn dha na teileasgopan sin ach àileachdan a lorg timcheall troich dhearg agus chan e rionnagan coltach ris a’ ghrian.

Dh’ fhaodadh teileasgop LUVOIR, a tha fhathast aig ìre bun-bheachd, seo atharrachadh. Tha comas aig LUVOIR dealbh dìreach a dhèanamh de na h-àileachdan de exoplanets meud na Talmhainn a’ cuairteachadh rionnagan coltach ris a’ ghrian aig astar timcheall air 1 aonad speurail (AU). Tha seo a’ ciallachadh gum faodadh LUVOIR gnìomhachd bholcànach a lorg air na h-exoplanets sin agus sealladh a thoirt seachad air an t-susbaint a-staigh aca.

Gus an dàta a chaidh a ghlacadh le teileasgopan a thuigsinn, feumaidh tuigse a bhith aig luchd-rannsachaidh air speactra agus feartan nan nithean a chì iad. Tha an Talamh, mar aon de na nithean as fheàrr a rinn sgrùdadh air a’ chruinne-cè, na iomradh luachmhor. Faodaidh luchd-saidheans modal a dhèanamh air mar a bhiodh àile na Talmhainn coltach ri teileasgopan mar LUVOIR agus am fiosrachadh seo a chleachdadh gus an dàta bho exoplanets eile a mhìneachadh.

Bidh sprèadhadh bholcànach a’ leigeil aerosols a-steach don àile, a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air leughaidhean speactram de dhiofar eileamaidean leithid ceò uisge agus ozone. Le bhith ag amharc air atharrachaidhean ann am bannan speurail nan eileamaidean sin rè na h-ùine amharc dh’ fhaodadh sin nochdadh gu bheil gnìomhachd bholcànach air exoplanet.

A bharrachd air an sin, tha làthaireachd sulbhur dà-ogsaid (uisge searbhagach) ann an àile exoplanet na chomharradh eile air gnìomhachd bholcànach. Ged a tha beatha caran goirid aig pronnasg dà-ogsaid, bidh e an-còmhnaidh ga sgaoileadh le bhith a’ sprèadhadh bholcànothan.

Tha tuigse air buaidh gnìomhachd bholcànach air àileachdan exoplanet deatamach airson dìomhaireachdan an taobh a-staigh fhuasgladh. Le bhith a’ modaladh nan suidheachaidhean sin, is urrainn do luchd-saidheans mìneachadh nas fheàrr a dhèanamh air an dàta a thèid a ghlacadh le teileasgopan san àm ri teachd mar LUVOIR, agus is dòcha seallaidhean ùra a lorg mu gheòlas agus co-dhèanamh exoplanets.

