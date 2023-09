Mar a tha an eanchainn daonna ag atharrachadh gu dathan air planaidean eile

Tha comas iongantach aig eanchainn an duine atharrachadh gu diofar shuidheachaidhean solais, a’ leigeil leinn a bhith a’ faicinn dathan mar “àbhaisteach” eadhon nuair a bhios speuclairean-grèine air an dath oirnn no mar a bhios sinn ag aois agus ar sùilean a’ fàs nas buidhe. Ach, dè thachradh nam biodh sinn fosgailte do dhathan ann an àrainneachd air nach eil sinn eòlach, leithid planaid eile? A rèir eòlaichean, tha e coltach gum biodh ar n-eanchainn ag atharrachadh gus na dathan sin fhaicinn mar dathan nas neodrach thar ùine.

Tha Mìcheal Webster, neach-saidheans lèirsinn inntinn, a’ moladh, ge bith dè an dath as motha air planaid eile, gum biodh e a’ nochdadh liath dha speuradairean aig a’ cheann thall. Mar eisimpleir, nam biodh daoine a’ siubhal gu Mars, mean air mhean thòisicheadh ​​a’ Phlanaid Dhearg a’ coimhead nas donn no nas liath an àite dearg. Thòisicheadh ​​​​an speur Martian, a tha a’ nochdadh ocher dhuinne, a’ nochdadh nas blàithe dha rannsachairean fànais, ged nach biodh e cho gorm ri speur na Talmhainn.

Ach, bhiodh an tuigse air dathan air planaidean eile an urra ri prìomh dhathan an àile agus na cruth-tìre. Bheireadh atharrachadh na h-eanchainn buaidh air a’ cheangal eadar an solas a tha a’ tighinn tron ​​àile agus dathan na tha timcheall air. Ann an suidheachadh far an robh fàsmhorachd purpaidh agus speur òir air exoplanet, dh’ fhaodadh an eanchainn atharrachadh gu eadar-dhealaichte.

Tha freagairt an eanchainn do dhath chan ann a-mhàin stèidhichte air dath ach cuideachd air dian. Ma tha paileas dath cuibhrichte aig àrainneachd, bidh an eanchainn a’ fàs nas mothachail air atharrachaidhean beaga ann an dubhar. Thar ùine, bhiodh dathan air an nighe a-mach air am faicinn mar dathan nas beòthaile, agus a chaochladh.

Fhad ‘s a tha iad a’ feitheamh ri speuradairean atharrachadh gu planaid ùr, tha comas ann inneal a chruthachadh a bhios a’ sìoladh agus ag atharrachadh na h-àrainneachd dhaibh gu fèin-ghluasadach. Tha Derya Akkaynak, innleadair agus cuan-eòlaiche, an-dràsta ag obair air algairim coimpiutair leis an t-ainm “Sea-thru,” a bhios ag atharrachadh ìomhaighean fon uisge gus a bhith coltach gun deach an toirt air tìr. Le bhith a 'ceartachadh an fhileadh gorm a tha air adhbhrachadh le uisge, tha an algairim a' tabhann sealladh ùr air àrainneachdan fon uisge.

Ged a tha am pròiseas airson atharrachadh gu dathan air planaid coimheach fhathast mì-chinnteach gus am bi daoine a’ tadhal air tè, dh’ fhaodadh eòlasan sa mhuir dhomhainn tuairmse a thoirt seachad. Às aonais solas dearg, tha doimhneachd fon uisge a ‘nochdadh buidhe, a’ cruthachadh eòlas lèirsinneach neònach agus neo-aithnichte.

Gu crìch, tha sùbailteachd iongantach aig eanchainn an duine nuair a thig e gu bhith a’ faicinn dhathan ann an diofar àrainneachdan. Nuair a bhios sinn fosgailte do dhathan air nach eil sinn eòlach air planaidean eile, tha e coltach gum biodh ar n-eanchainn ag atharrachadh gus am faicinn mar bhith nas neodrach thar ùine, le feartan leithid prìomh dhathan àile agus cruth-tìre a’ gabhail pàirt san atharrachadh seo. A bharrachd air an sin, tha an dà chuid dath agus dian a’ toirt buaidh air tuigse an eanchainn air dath. Fhad ‘s a tha thu a’ feitheamh ri speuradairean atharrachadh, tha comas ann innealan a leasachadh a bhios gu fèin-ghluasadach a’ sìoladh agus ag atharrachadh na h-àrainneachd dhaibh. Tha a’ mhuir dhomhainn a’ toirt sealladh dhuinn air mar a dh’ fhaodadh an eanchainn dèiligeadh ri palettes dath air nach eil iad eòlach.

stòran:

- Saidheans beò