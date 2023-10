A’ sgrùdadh chraobhan glèidhte gus cunnart crith-thalmhainn a thuigsinn anns a’ Chuan Shèimh an Iar-thuath

Tha luchd-rannsachaidh bho Ionad Saidheans Crith-thalmhainn Suirbhidh Geòlais na SA agus Oilthigh Arizona a 'cleachdadh chraobhan glèidhte anns a' Chuan Shèimh an Iar-thuath gus sealladh fhaighinn air cunnart crith-thalmhainn san sgìre. Chruinnich an sgioba craobhan a bhathas an dùil a bhàsaich aig àm crithean-talmhainn mòra mar thoradh air lochdan ann an sgìre Puget Sound. Le bhith a’ dèanamh anailis air na fàinneachan craoibhe, chomharraich iad spìc carbon-14 bho na bliadhnaichean AD 774-75. Le bhith a 'cunntadh air adhart chun fhàinne mu dheireadh air na craobhan, cho-dhùin iad gun do bhàsaich na craobhan eadar 923 agus 924. Tha seo a 'moladh gun do bhrosnaich an dà sgàineadh crithean-talmhainn aig an aon àm, a' ceangal an dà sgàineadh agus a 'nochdadh cunnart crith-thalmhainn nas àirde san sgìre na bha dùil roimhe.

Tha an rannsachadh seo a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air gnìomhachd seismic anns a' Chuan Shèimh an Iar-thuath agus a 'cuideachadh luchd-saidheans gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air loidhnichean sgàinidh agus cunnart crith-thalmhainn na sgìre. Le bhith a’ sgrùdadh a’ chlàr geòlais, faodaidh luchd-rannsachaidh fiosrachadh a chruinneachadh bho chrithean-talmhainn a dh’ fhalbh agus a chleachdadh gus ro-innse a dhèanamh mu thachartasan san àm ri teachd. Tha tuigse air cunnart crith-thalmhainn deatamach airson planaichean freagairt èiginn èifeachdach a leasachadh agus bun-structar seasmhach a thogail.

Stòr: Suirbhidh Geòlais na SA, Oilthigh Arizona

Ath-thogail cruan fiacail

Is e cruan fiacail an stuth as cruaidhe a nì a’ bhodhaig, ach aon uair ‘s gu bheil e a’ briseadh sìos, chan eil dòigh ann an-dràsta a chàradh. Ach, tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Washington air lorg inntinneach a dhèanamh a dh’ fhaodadh càradh fhiaclan atharrachadh. Tha iad air dòigh a lorg gus bun-cheallan a thionndadh gu ameloblasts, na ceallan le uallach airson cruan fiacail a dhèanamh. Bidh seo a’ brosnachadh cinneasachadh cruan bunaiteach, a dh’ fhaodadh leantainn gu leasachadh “lìonadh beò” gus uamhan a ghlacadh le fìor chruan.

Anns an àm ri teachd, dh’ fhaodadh na co-dhùnaidhean sin cuideachadh le bhith a’ fàs fiaclan a dh’ fhàs ann an obair-lann a dh’ fhaodadh a dhol an àite fiaclan a tha air am milleadh no air am milleadh gu mòr. Bheireadh seo fuasgladh nas nàdarraiche agus nas maireannach an taca ri implantan fiaclaireachd traidiseanta no fiaclan-fiacail. Bheireadh comas air cruan fiacail ath-nuadhachadh gu mòr slàinte fhiaclan agus càileachd beatha mòran dhaoine.

Tobar: Oilthigh Washington

Airgead dha na Daoine

Tha dìth airgid na phrìomh adhbhar airson dìth dachaigh. Gus sgrùdadh a dhèanamh air buaidh taic airgid air dìth dachaigh, rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthigh British Columbia sgrùdadh far an tug iad seachad gluasad airgid aon-ùine gun chumhachan de $ 7,500 dolar Chanada gu 50 neach a bha gun dachaigh. Lorg an sgrùdadh gun do chosg an fheadhainn a fhuair an gluasad airgid barrachd air feumalachdan riatanach leithid biadh, màl agus còmhdhail. A bharrachd air an sin, thairis air bliadhna, chuir iad seachad nas lugha de làithean ann an fasgaidhean agus barrachd làithean ann an taigheadas seasmhach.

Tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh na buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith ann bho bhith a’ toirt seachad taic airgid dìreach do dhaoine fa leth a tha gun dachaigh. Le bhith a’ dèiligeadh ris a’ cheist bhunasach mu neo-sheasmhachd ionmhais, tha e comasach mathas pearsanta a leasachadh agus an eisimeileachd air fasgaidhean sealach a lughdachadh. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus dòighean-obrach eadar-dhealaichte a rannsachadh airson dèiligeadh ri dìth dachaigh agus gus ro-innleachdan nas èifeachdaiche a leasachadh airson taic bhrìoghmhor a thoirt dhaibhsan a tha feumach.

Tobar: Oilthigh British Columbia

Astar a’ Phuist agus Àireamh bhòtaidh luchd-bhòtaidh

Tha bhòtadh tron ​​​​phost air fàs mòr-chòrdte, gu sònraichte ann an stàitean mar Oregon agus Washington far a bheil e nas fhasa do luchd-còmhnaidh bhòtadh. Rinn neach-rannsachaidh aig Oilthigh Stàite Washington sgrùdadh air mar a dh’ fhaodadh astar na seirbheis puist ionadail buaidh a thoirt air àireamh bhòtaidh luchd-bhòtaidh, gu sònraichte ann an stàitean le laghan bhòtaidh nas cuingealaiche. Lorg an sgrùdadh gu bheil seirbheis puist ionadail èifeachdach a’ meudachadh an coltas gum bhòt daoine fa-leth, gu sònraichte ann an sgìrean le riaghailtean bhòtaidh nas teinne.

Tha na toraidhean a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha siostam lìbhrigidh puist èifeachdach ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gun ruig baileatan ann an àm agus gun gabh an cunntadh. Mar a bhios bhòtadh tron ​​​​phost a’ fàs nas fharsainge, tha e deatamach aghaidh a chur air cnapan-starra sam bith a dh’ fhaodadh casg a chuir air daoine bho bhith a’ gabhail pàirt sa phròiseas deamocratach. Faodaidh oidhirpean gus èifeachdas seirbheis puist a leasachadh agus am pròiseas bhòtaidh a sgioblachadh cuideachadh le àrdachadh a thoirt air an àireamh bhòtaidh agus dèanamh cinnteach gun cluinnear guth a h-uile duine.

Stòr: Oilthigh Stàite Washington

Ro-shealladh Aimsir Pacific Northwest

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Stàite Portland air modalan coimpiutair agus ionnsachadh innealan a chleachdadh gus pàtrain sìde san àm ri teachd anns a’ Chuan Shèimh an Iar-thuath a ro-innse fon t-slighe làithreach de bhlàthachadh na cruinne. Gu h-iongantach, lorg an luchd-rannsachaidh nach eil dùil gun atharraich na pàtrain cuairteachaidh àile nas motha a bheir buaidh air sìde ionadail gu mòr, gu sònraichte sa gheamhradh. Tha seo a’ ciallachadh gur dòcha nach tig atharrachadh mòr air na pàtrain sìde a tha sinn a’ faighinn san roinn a dh’aindeoin a’ phlanaid bhlàth.

Ach, tha e cudromach toirt fa-near gu bheil an rannsachadh seo a’ cur cudrom air pàtrain sìde nas motha, agus dh’ fhaodadh buaidhean ionadail leithid tonnan teas, stoirmean, agus fìor dhroch shìde tachairt nas trice san àm ri teachd ri linn atharrachadh clìomaid. Tha tuigse air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig atharrachadh clìomaid air pàtrain sìde roinneil deatamach airson ro-innleachdan a leasachadh gus a’ bhuaidh aige a lasachadh.

Stòr: Oilthigh Stàite Portland