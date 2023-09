Na Solais a Tuath ann an Èirinn agus Èirinn a Tuath: Taisbeanadh Nàdarra Sònraichte

Ma bha thu a-riamh ag iarraidh a bhith a’ faicinn iongantas iongantach nan solais a tuath, cha leig thu leas a dhol air adhart fad na slighe gu Innis Tìle no Alasga. Bidh Èirinn agus Èirinn a Tuath a 'tairgse taisbeanaidhean iongantach den aurora borealis, a' peantadh adhar na h-oidhche ann an uainean beòthail, pinc, blues, agus purpaidh. Ged a dh’ fhaodadh sgòthan uaireannan bacadh a chuir air an t-sealladh, faodaidh oidhcheannan soilleir leis a’ ghnìomhachd grèine riatanach sealladh a thoirt den taisbeanadh solais nàdarra seo.

Am measg nan àiteachan as fheàrr airson na solais a tuath ann an Èirinn fhaicinn tha costa a tuath Èirinn a Tuath, costa Aontroma, Co Mhaigh Eo air a’ chosta an iar, Ashbourne ann an Co na Mí, agus is dòcha sgìre Bhaile Àtha Cliath aig àm taisbeanaidhean làidir. Ach, chan eilear cinnteach gum faicear seallaidhean, agus dh’ fhaodadh an equinox a tha ri thighinn air 23 Sultain cothrom nas fheàrr a thoirt seachad air sgàth suidheachadh ann an raon magnetach na Talmhainn agus teilt na planaid aig an àm sin.

Bidh pròiseas aurora a’ tòiseachadh le lasraichean grèine, sprèadhadh air a’ ghrèin a bhios a’ leigeil a-mach billeanan de thunnaichean de rèididheachd dhan fhànais. Bidh na gràineanan sin a’ ruighinn àile na Talmhainn timcheall air dà latha às deidh sin, far am bi cuid air an glacadh ann an raon magnetach a’ phlanaid agus gan tarraing gu na pòlaichean a Tuath agus a Deas. Nuair a bhuaileas iad le dadaman agus moileciuilean san àile, bidh iad a’ cruthachadh dathan beòthail nan solais a tuath.

Tha speuran soilleir agus glè bheag de thruailleadh solais deatamach nuair a thathar a’ feuchainn ris an aurora fhaicinn. Tha a bhith a’ fuireach air falbh bho bhailtean-mòra is bhailtean a’ toirt cothrom nas fheàrr na prìomh thaisbeanaidhean fhaicinn, ged a tha seallaidhean iongantach air aithris eadhon bho bhaile-mòr Bhaile Àtha Cliath. Bidh Reul-eòlas Èirinn a’ ruith seirbheis rabhaidh aurora, a’ ro-innse cuin a thachras spreadhadh grèine agus cuin a thathar an dùil gun ruig na gràineanan àile na Talmhainn.

Tha na beagan bhliadhnaichean ri teachd gu sònraichte fàbharach airson na solais a tuath fhaicinn, leis gu bheil gnìomhachd na grèine gu bhith aig àirde ann an 2025. Ach, faodaidh an aimsir dùbhlain a chruthachadh, le speuran sgòthach gu tric a’ cur bacadh air an t-sealladh. A dh’aindeoin sin, bidh oidhcheannan soilleir a’ tachairt, a’ toirt cothrom eòlas fhaighinn air an iongantas nàdarrach iongantach seo.

Stòran: Iris Astronomy Ireland