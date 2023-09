Draoidheachd nan Solais a Tuath: Càite agus Cuin a gheibh thu an Taisbeanadh Sgoinneil ann an Èirinn

Tha bòidhchead nan solais a tuath, taisbeanadh solas nàdarra iongantach, ri fhaicinn ann an grunn àiteachan air feadh Èirinn agus Èirinn a Tuath. Ged nach eil gealltanas sam bith ann gum faic thu an t-iongantas iongantach seo, is dòcha gun àrdaich an equinox a tha ri thighinn air 23 Sultain na cothroman agad eòlas fhaighinn air. Tha Dàibhidh Moore, neach-deasachaidh iris Astronomy Ireland, a’ mìneachadh gum faod na suidheachaidhean ann an raon magnetach na Talmhainn agus teilt na planaid leantainn gu taisbeanadh an aurora rè an equinox. Ach, chan eil e cinnteach gum faicear e; chan eil e a’ meudachadh ach an coltas.

Is e na h-àiteachan as fheàrr airson na solais a tuath fhaicinn ann an Èirinn oirthir a tuath Èirinn a Tuath agus Maigh Eo air sgàth cho faisg ‘s a tha iad air a’ Chuan Siar. Tha dìth solais baile anns na roinnean sin a’ toirt sealladh nas soilleire air an aurora. Ach, tha speuran soilleir riatanach airson na solais fhaicinn, ge bith càite a bheil iad san dùthaich.

Bidh pròiseas aurora a’ tòiseachadh le lasraichean grèine, sprèadhadh air a’ ghrèin a bhios a’ leigeil a-mach billeanan de thunnaichean de rèididheachd dhan fhànais. Bhuail na mìrean cosgais seo àile na Talmhainn timcheall air dà latha às deidh sin agus thèid cuid a ghlacadh ann an raon magnetach na Talmhainn, a’ cruthachadh solais a tuath nuair a bhuaileas iad le gasaichean àile. Tha dian nan solais an urra ri gnìomhachd nam mìrean agus faodaidh iad leudachadh nas fhaide gu deas na an àbhaist ann an corra uair.

Gus an cothrom as fheàrr fhaighinn air na solais a tuath fhaicinn, tha e deatamach a bhith air falbh bho sholais dhaoine, oir faodaidh iad an sealladh fhalach. Faodaidh fuireach ann am baile-mòr no am baile-mòr faicsinneachd nan solais a chuingealachadh gu prìomh thaisbeanaidhean a-mhàin. Ach, tha àiteachan air an dùthaich gun solais soilleir gu tuath a’ tabhann deagh shealladh den aurora.

Tha Astronomy Ireland a’ toirt seachad seirbheis rabhaidh aurora gus ro-innse agus fiosrachadh a thoirt don phoball mu sheallaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann. Tha na rabhaidhean a’ toirt a-steach fiosrachadh mun ghnìomhachd ris a bheil dùil anns na speuran, a’ toirt a-steach an aurora. Faodaidh na solais a tuath nochdadh aig àm sam bith den oidhche, ag atharrachadh ann an ùine bho beagan uairean a thìde chun na h-oidhche gu lèir.

Faodaidh còmhdach neòil bacadh a chuir air sealladh nan solais, agus mar sin tha speuran soilleir air leth freagarrach airson an taisbeanadh iongantach seo fhaicinn. Gu fortanach, thathas den bheachd gu bheil na beagan bhliadhnaichean ri teachd fàbharach airson na solais a tuath fhaicinn, leis gu bheil dùil gun ruig a’ ghrian an ìre as àirde ann an 2025.

Stòran: Iris Astronomy Ireland