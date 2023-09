Milleanan ann an Ameireagaidh gus fianais a thoirt do Solar Eclipse Annular

Air 14 Dàmhair, thathas an dùil tachartas speurail iongantach a chumail, a’ làimhseachadh milleanan de dhaoine ann an Ameireagaidh gu eclipse grèine iongantach. Ma cheadaicheas an aimsir, chì luchd-amhairc a’ ghealach a’ dol dìreach air beulaibh na grèine. Bidh an eclipse grèine cearcallach seo ri fhaicinn air slighe a tha a’ sìneadh thairis air pàirtean de na Stàitean Aonaichte, Mexico, Meadhan Ameireagaidh agus Ameireaga a-Deas.

Bidh eclipse grèine annular a’ tachairt nuair a tha a’ ghealach ga suidheachadh fhèin eadar an Talamh agus a’ ghrian, gu ìre a’ bacadh aghaidh na grèine mar a thèid i seachad. Is e an rud a tha a’ suidheachadh an seòrsa eclipse seo bho chèile gu bheil a’ ghealach aig no faisg air an àite as fhaide air falbh bhon Talamh, agus mar thoradh air sin chan eil i a’ falach na grèine gu tur. An àite sin, tha e coltach ri diosc dorcha air a chuir thairis air aghaidh soilleir nas motha na grèine, a’ cruthachadh cearcall de bhuaidh teine.

Tòisichidh an eclipse aig 9: 13m PDT (12: 13f EDT / 1613 GMT) ann an Oregon, mus gluais e thairis air stàitean leithid California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, agus Texas anns na Stàitean Aonaichte. Leanaidh e an uairsin air a shlighe thairis air Meagsago, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Coloimbia, agus Braisil, agus mu dheireadh thig e gu crìch aig dol fodha na grèine sa Chuan Siar. Fhad ‘s a thachras an ìre as motha den ghrèin taobh a-staigh an t-slighe anns na Stàitean Aonaichte, bidh e comasach dha daoine ann am pàirtean nas motha de dh’ Ameireagaidh a Tuath, Meadhan Ameireagaidh agus Ameireagadh a Deas fhathast an eclipse fhaicinn ann an cruth nas lugha.

Nochdaidh a 'ghealach cha mhòr cho mòr ris a' ghrian bho shealladh na Talmhainn oir tha e tòrr nas fhaisge air a 'phlanaid againn. Tha trast-thomhas na gealaich timcheall air 2,159 mìle (3,476 km), agus tha trast-thomhas na grèine timcheall air 865,000 mìle (1.4 millean km), agus tha trast-thomhas na Talmhainn 7,918 mìle (12,742 km).

Tha e riatanach prìomhachas a thoirt do shàbhailteachd nuair a choimheadas tu air solar eclipse. Faodaidh coimhead gu dìreach air a 'ghrian gun dìon sùla ceart droch dhroch shùil adhbhrachadh. Leis nach eil a’ ghrian air a bhacadh gu tur aig àm eclipse grèine annular, tha dìon sùla sònraichte deatamach. Thathas a’ moladh gu làidir glainneachan seallaidh grèine sàbhailte no neach-seallaidh grèine inneal-làimhe a chleachdadh, fhad ‘s nach eil glainneachan-grèine cunbhalach gu leòr ann.

Tha eclipses grèine eadar-dhealaichte bho eclipses gealaich leis gu bheil an tè mu dheireadh a’ tachairt nuair a chuireas an Talamh casg air solas na grèine bho bhith a’ ruighinn na gealaich, ga fhàgail caol agus is dòcha a’ nochdadh dath dearg. Tha eclipses gealaich rim faicinn bho sgìre nas motha air an Talamh an taca ri eclipses grèine.

Tha a bhith a’ faicinn eclipse grèine annular na eòlas iongantach a tha a’ cur nar cuimhne iongantasan na cruinne. Mar as àbhaist, dèan cinnteach gun cuir thu prìomhachas air sàbhailteachd le bhith a’ cleachdadh dìon sùla iomchaidh nuair a choimheadas tu air an tachartas celestial seo.

