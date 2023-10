Faigh eòlas air Bòidhchead an Eclipse Lunar Partal: A Celestial Spectacle

Dèan ullachadh airson tachartas nèamhaidh inntinneach fhaicinn an deireadh-sheachdain seo agus Gealach an t-Sealgair Làn san Dàmhair a’ gabhail tlachd ann an speur na h-oidhche. Mar a thuiteas sgàil na Talmhainn air a h-aodann, nochdaidh pàirt gealaich eclipse, a’ tarraing luchd-amhairc air feadh na cruinne. Bidh an t-iongantas iongantach seo ri fhaicinn gu h-iomlan bho Afraga, an Roinn Eòrpa, Àisia, agus roinnean sònraichte de Astràilia an Iar, agus gheibh ceann an ear Ameireaga a-Deas sealladh farsaing air èirigh na gealaich.

A’ tòiseachadh aig 2: 01f EDT (1801 GMT) air 28 Dàmhair, bidh eclipse pàirt gealaich Gealach an t-Sealgair Làn a’ fàs nas beairtiche timcheall air 3: 35f EDT (1935 GMT) fhad ‘s a bhios a’ ghealach a ’dol a-steach don roinn as dorcha de sgàil na Talmhainn, aithnichte mar an umbra, a’ ruighinn an ìre as àirde aig mu 4:14f EDT (2014 GMT). Aig 6: 26f EDT (2226 GMT), nochdaidh a 'ghealach mu dheireadh bhon phàirt as aotroime de sgàil na Talmhainn, ris an canar am penumbra, a' crìochnachadh an dannsa celestial seo.

Dhaibhsan a tha a’ fuireach taobh a-muigh nan sgìrean a tha fortanach gu leòr an tachartas seo fhaicinn gu pearsanta, na gabh dragh! Faodaidh tu fhathast an sealladh celestial seo fhaicinn tro shruthan beò an-asgaidh a tha rim faighinn air-loidhne air diofar àrd-ùrlaran. Na biodh leisg ort gleusadh a-steach agus do bhogadh fhèin ann an draoidheachd na cruinne. A bharrachd air an sin, bidh Space.com cuideachd a’ cumail sruth beò den tachartas, a’ toirt cothrom dhut eòlas fhaighinn air an eclipse bho chomhfhurtachd an dachaigh agad fhèin.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a tha ag adhbhrachadh eclipse gealaich pàirteach?

F: Bidh eclipses gealaich pàirteach a’ tachairt nuair nach eil a’ ghrian, an Talamh, agus a’ ghealach air an aon rèir. Mar thoradh air an sin, chan eil ach pàirt den phàirt as dorcha de sgàil na Talmhainn, ris an canar an umbra, a’ còmhdach na gealaich.

C: Am faod eclipses gealaich tachairt aig àm làn ghealach?

F: Chan eil eclipses gealaich a’ tachairt ach aig làn ghealachan nuair a tha a’ ghealach agus a’ ghrian air an suidheachadh gu diametrically mu choinneamh a chèile a thaobh na Talmhainn. Ach, chan eil eclipses an cois a h-uile gealach làn. Tha seo air sgàth gu bheil plèana orbital na gealaich ag aomadh aig ceàrn timcheall air 5 ceum gu plèana na Talmhainn, agus mar thoradh air sin bidh sgàil na Talmhainn gu tric os cionn no fo orbit na gealaich.

C: Ciamar a chì mi eclipse pàirt na gealaich faisg air làimh?

F: Ma tha thu airson pàirt den eclipse fhaicinn no a’ ghealach fhaicinn aig àm sam bith, smaoinich air sgrùdadh a dhèanamh air saoghal speuradaireachd le teileasgop no prosbaig. Tha an stiùireadh againn air na teileasgopan as fheàrr agus na prosbaig as fheàrr nan goireasan fìor mhath airson do chuideachadh gus tòiseachadh.

C: An urrainn dhomh dealbhan a ghlacadh den eclipse gealaich?

A: Gu dearbh! Ma tha ùidh agad ann an speuradaireachd, faodaidh tu eclipse na gealaich, làn ghealach, no speuran tarraingeach na h-oidhche a chlàradh. Thoir sùil air an stiùireadh coileanta againn air mar as urrainn dhut dealbhan a thogail den ghealach agus eclipses gealaich, a bharrachd air na molaidhean againn airson na camarathan agus na lionsan as fheàrr airson speuradaireachd.