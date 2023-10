Ìomhaigh saideal ùr a’ nochdadh ‘Fearcall Teine’ Annular Solar Eclipse

Tha ìomhaigh saideal a’ glacadh an eclipse grèine annular ‘Ring of Fire’ air fhoillseachadh leis an Rianachd Nàiseanta Itealain is Fànais (NASA), a’ taisbeanadh a sgàil a’ tuiteam thairis air oirthir ear-dheas Texas. Thachair an t-iongantas celestial seo nuair a bha a’ Ghealach a’ ceangal ris a’ Ghrian agus an Talamh, agus mar thoradh air an sin bha dubhar na gealaich a’ còmhdach ghathan radanta na grèine.

Chaidh an ìomhaigh a ghlacadh aig àm an eclipse le EPIC (Camara Ìomhaigh Polychromatic Earth) aig NASA air bòrd DSCVR (Amharclann Gnàth-shìde Deep Space), a tha suidhichte aig Rubha Lagrange 1. Gu h-inntinneach, tha Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan cuideachd air probe grèine Aditya L1 a chuir chun an aon àite.

Is e eclipse annular nuair a ghluaiseas a’ Ghealach air beulaibh na grèine ach a dh’fhanas aig astar bhon Talamh a chuireas casg air doilleireachd iomlan. Dh'adhbhraich an astar coimeasach seo gun robh a' Ghealach a' nochdadh na bu lugha anns na speuran, a' cruthachadh fàinne dearg-orains iongantach timcheall oir na grèine, agus mar sin an t-ainm 'Ring of Fire.'

Tha an ath eclipse grèine annular a chithear bho na Stàitean Aonaichte clàraichte airson 21 Ògmhios, 2039. Ach, tha dùil gum bi eclipse grèine iomlan ri thighinn a’ dorchachadh speuran bho Texas gu Maine Diluain, 8 Giblean, 2024.

stòran:

Rianachd Aeronautics Nàiseanta agus Space (NASA)