Deigh na mara san Antartaig aig ìre ìosal, a’ bagairt builean cruinne

Tha Antartaig air eòlas fhaighinn air an ìre as ìsle de chòmhdach deigh mara ceithir tursan anns na h-ochd bliadhna a dh’ fhalbh, a rèir Buidheann Craolaidh Astràilia (ABC). Eu-coltach ri bliadhnaichean roimhe, chan eil an deigh ag ath-chruthachadh anns an t-seusan geamhraidh a th’ ann an-dràsta, a’ fàgail pìosan fada de chosta Antartaig gun deigh. Tha e glè eu-coltach gun tachair an t-iongantas seo gun samhail gu nàdarrach, mar a thuirt an eòlaiche-mara fiosaigeach Edward Doddridge, a tha ga mhìneachadh mar ‘tachartas còig-sigma’ le coltas gun tachair e timcheall air aon uair gach 7.5 millean bliadhna.

Tha luchd-saidheans a’ toirt iomradh air a’ chrìonadh ann an ìrean deighe ri uisgeachan cuain nas blàithe agus pàtrain sìde le barrachd lùtha, a tha a’ luathachadh pròiseas leaghaidh san Antartaig. Tha buaidh mhòr aig an lùghdachadh seo ann an còmhdach deighe air “albedo” na Talmhainn, is e sin na tha de sholas air a nochdadh air uachdar na planaid seach a bhith air a ghabhail a-steach. Bidh albedo nas àirde mar thoradh air barrachd deigh a’ slaodadh sìos buaidh blàthachaidh na grèine. Ach, mar a bhios ìrean deighe a’ dol sìos, tha a’ phlanaid a’ tòiseachadh a’ gabhail a-steach barrachd teas, a’ leantainn gu barrachd blàthachadh na cruinne.

Bhiodh buaidh àrainneachd gu math nas blàithe domhainn agus farsaing. Bheireadh buaidh air slàinte dhaoine, stòran bìdh cruinneil, àiteachas, agus eag-shiostaman riatanach leithid coilltean-uisge. Dh’ fhaodadh blàthachadh na cruinne luath is farsaing mar thoradh air leaghadh deigh phòla buaidh sgriosail a thoirt air a’ phlanaid.

Tha e deatamach dèiligeadh ris a’ cheist mu bhith a’ crìonadh deigh mara ann an Antarctica agus a dhol an gnìomh sa bhad gus buaidh blàthachadh na cruinne a lasachadh. Tha seo a’ toirt a-steach lughdachadh sgaoilidhean gasa taigh-glainne agus buileachadh ro-innleachdan gus còmhdach deigh a dhìon agus ath-nuadhachadh. Tha co-dhùnaidhean an rannsachaidh seo mar dhùsgadh don fheum èiginneach airson co-obrachadh cruinneil agus ceumannan for-ghnìomhach gus cuir an-aghaidh atharrachadh clìomaid.

Mìneachaidhean:

- Albedo: Tha Albedo a’ toirt iomradh air na tha de sholas air a nochdadh le uachdar na Talmhainn.

- Deigh na Mara: Is e uisge mara reòta a th’ ann an deigh mara a bhios a’ cruthachadh agus a’ seòladh air uachdar a’ chuain.

stòran:

- Buidheann Craolaidh Astràilia (ABC)