A’ sgrùdadh an Enigmatic Ejecta Halo air uachdar na gealaich

Tha uachdar na gealaich na dhachaigh do dh’ iomadh feart inntinneach, agus is e aon dhiubh an ejecta halo dìomhair. Tha am pìos soilleir seo, a chithear timcheall air sgàineadh buaidh, a’ cumail fiosrachadh cudromach mu eachdraidh agus sgrìobhadh na gealaich. O chionn ghoirid, thug misean Chandrayaan-3 cothrom sònraichte do luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air an iongantas seo gu dlùth.

Ach an toiseach, dè dìreach a th’ ann an ejecta halo? Nuair a bhuaileas meteorite no asteroid ris a’ Ghealach, bidh e a’ cruthachadh sgàineadh agus a’ tilgeil stuth bhon uachdar. Bidh an stuth seo a tha air a chuir a-mach a’ cruthachadh halo timcheall air an làrach buaidh, a’ cruthachadh bad soilleir air uachdar na gealaich. Faodaidh an sprùilleach a chaidh a chuir a-mach siubhal astaran mòra bhon àite buaidh.

A thaobh misean Chandrayaan-3, thàinig modal Lander Vikram sìos faisg air Pòla a Deas na gealaich air 23 Lùnastal 2023, a ’gineadh ejecta halo iongantach. Tha luchd-saidheans den bheachd gun deach timcheall air 2.06 tonna de epiregolith gealaich, an ìre as àirde de uachdar na gealaich, a chuir a-mach agus a chuir air falbh thairis air farsaingeachd de 108.4 m² timcheall air an làrach tighinn air tìr.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air an iongantas seo, chaidh ìomhaighean àrd-rèiteachaidh bhon chamara àrd-rèiteachaidh Orbiter (OHRC) air bòrd an orbiter Chandrayaan-2 a chleachdadh. Thug na h-ìomhaighean sin, a chaidh an glacadh ro agus às deidh tighinn air tìr Vikram, cothrom sònraichte do luchd-saidheans coimeas a dhèanamh eadar uachdar na gealaich ro agus às deidh a’ bhuaidh.

Chan e a-mhàin gu bheil an ejecta halo a 'toirt seachad sealladh air na thachair às deidh tachartasan tighinn air tìr ach tha e cuideachd a' tabhann dàta luachmhor airson tuigse fhaighinn air eachdraidh na gealaich. Le bhith a’ sgrùdadh feartan agus cuairteachadh ùir gealaich (regolith), a bharrachd air co-dhèanamh gràinean duslach gealaich agus creagan, faodaidh luchd-saidheans tuigse nas doimhne fhaighinn air uachdar na gealaich agus mar a tha i ag atharrachadh thar ùine.

Ann an co-dhùnadh, tha an sgrùdadh air ejecta halos a 'toirt cothrom dhuinn dìomhaireachdan na gealaich fhuasgladh, a' toirt seachad fiosrachadh luachmhor mun àm a dh'fhalbh agus a 'toirt solas air na pròiseasan iom-fhillte a thug cumadh air ar nàbaidh celestial.

Ceistean Cumanta

Dè a th 'ann an ejecta halo?

Tha ejecta halo na phìos soilleir air uachdar na gealaich a bhios a’ cruthachadh nuair a thèid stuth a thilgeil a-mach à uachdar na gealaich mar thoradh air tachartas buaidh, leithid meteorite no tubaist asteroid.

Ciamar a chaidh an ejecta halo a chruthachadh le Chandrayaan-3?

Chaidh an ejecta halo a chruthaich misean Chandrayaan-3 adhbhrachadh le buaidh modal Vikram lander air uachdar na gealaich.

Ciamar a chaidh an ejecta halo a mheas?

Chleachd luchd-saidheans ìomhaighean àrd-rèiteachaidh a chaidh an glacadh leis a’ chamara àrd-rèiteachaidh Orbiter (OHRC) air bòrd orbiter Chandrayaan-2 gus sgrùdadh a dhèanamh air an ejecta halo timcheall làrach tighinn air tìr Chandrayaan-3.

Dè tha an ejecta halo ag innse dhuinn mun ghealach?

Le bhith a’ sgrùdadh an ejecta halo tha sealladh air uachdar na gealaich, a cho-dhèanamh, agus eachdraidh nam buaidhean air a’ Ghealach. Tha e a’ leigeil le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air feartan agus cuairteachadh ùir na gealaich agus co-dhèanamh gràinean duslach gealaich agus chreagan, ag adhartachadh ar tuigse air mean-fhàs na gealaich.