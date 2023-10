Bidh InSight Lander aig NASA a’ lorg a’ chrith-thalmhainn as motha a chaidh a chlàradh a-riamh air Mars

Air 4 Cèitean 2022, rinn neach-turais InSight NASA lorg ùr air Mars. Lorg e crith-thalmhainn de mheud 4.7 bho astar iongantach de 2,000 cilemeatair air falbh. B’ e an tachartas seo, ris an canar S1222a, a’ chrith-thalmhainn as motha a chaidh a chlàradh a-riamh air a’ Phlanaid Dhearg, a bharrachd air planaid sam bith eile a bharrachd air an Talamh.

Ged is dòcha nach eil meud 4.7 cudromach a rèir inbhean na Talmhainn, bha e fhathast na chleas iongantach leis nach eil lannan teactonaig a’ bualadh air Mars. Bha luchd-saidheans an toiseach a 'creidsinn gur e tubaist meteorite a dh' adhbharaich a 'chrith-thalmhainn, leis gu robh feartan co-ionann aice ri crithean-talmhainn nas lugha air adhbhrachadh le buaidhean meteorite. Ach, às aonais sgàineadh ùr no comharran buaidh thug iad orra mìneachadh eile a sgrùdadh.

Às deidh dhaibh mion-sgrùdadh a dhèanamh air dàta bho dhiofar saidealan a thug NASA seachad, Buidheann Fànais na h-Eòrpa, Buidheann Fànais Emirates Arabach Aonaichte, Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach, agus Rianachd Fànais Nàiseanta Shìona, mhol luchd-saidheans teòiridh ùr. Bha iad a’ smaoineachadh gun robh a’ chrith-thalmhainn mar thoradh air feachdan teactonaigeach a bha an sàs ann an rùsg aon-phìos Mars.

Eu-coltach ris an Talamh, aig a bheil iomadh lann teactonaig, tha rùsg Mars na aon bhuidheann. A dh'aindeoin sin, tha e fo smachd feachdan geòlais a-staigh, a 'gabhail a-steach fuarachadh agus crìonadh, a dh' fhaodadh cuideam adhbhrachadh taobh a-staigh sgudal na planaid. Is dòcha gun do bhrosnaich sgaoileadh an cuideam seo an gnìomhachd seismic a chaidh fhaicinn aig àm crith-thalmhainn S1222a.

Ged nach eil fios fhathast dè na h-adhbharan ceart a th’ air cùl nan cuideaman sin, tha lorg S1222a air ar tuigse mu ghnìomhachd seismic Martian adhartachadh gu mòr. Chuir Constantinos Charalambous, co-ùghdar an sgrùdaidh, an cèill dòchas mu bhith a’ fuasgladh phròiseasan teactonaig Mars tuilleadh.

Mar a bhios NASA a’ leantainn an amas aige daoine a chuir gu Mars, bidh e deatamach gun tuig sinn na h-àiteachan far a bheil na cuideaman sin ann a bhith a’ lorg làraich a tha freagarrach airson ionadan san àm ri teachd. Bha pàirt chudromach aig an uachdaran InSight, a thàinig air tìr air Mars ann an 2018, ann a bhith a’ tional dàta mu rùsg, culaidh agus cridhe Martian. Mus do ruith e a-mach à cumhachd, chlàraich misean InSight timcheall air 1,300 crith-thalmhainn, a’ toirt a-steach tachartas cudromach S1222a.

Tha lorg na crith-thalmhainn seo nach fhacas a-riamh a’ dearbhadh dè cho ceart agus a tha na ro-innsean a rinn sgioba InSight ron mhisean. Tha e a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air gnìomhachd seismic agus pròiseasan teactonaigeach Mars, a’ toirt luchd-saidheans ceum nas fhaisge air a’ phlanaid inntinneach seo a thuigsinn.

