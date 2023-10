Dèan Deiseil airson an Tubaist Celestial: Turas Galaxy Andromeda a dh’ ionnsaigh an t-Slighe Milidh

Thathas an dùil gun tachair tachartas speurail inntinneach is inntinneach ann am beagan bhilleanan de bhliadhnaichean – aonachadh an Andromeda Galaxy agus an t-Slighe Milidh againn fhèin. Ged a dh’ fhaodadh e a bhith na adhbhar dragh, na biodh eagal ort, oir is e dannsa cosmach a th’ anns a’ choinneamh seo a tha air a bhith a’ tachairt o chionn fhada. Tha speuradairean air ìomhaigh inntinneach a ghlacadh a bheir dhuinn sealladh air cò ris a bhiodh an sealladh mòr seo coltach.

Cuir a-steach NGC 7727, galaxy sònraichte a tha suidhichte mu 90 millean solas-bliadhna air falbh anns an Aquarius reul-bhad. Tha an dealbh tarraingeach seo, a chaidh a thogail le Amharclann Gemini South, a' taisbeanadh dà galax mòr shnìomhanach am measg an aonaidh. Tha na h-eadar-obrachaidhean trom-inntinn aca air leantainn gu cruthachadh earbaill làn-mara, a’ sruthadh rionnagan a-steach don raon gun chrìoch den chosmos.

Thòisich sgeulachd NGC 7727 còrr air billean bliadhna air ais nuair a bhuail dà galaxies, a ’cur air bhog sreath de thachartasan a tha fhathast a’ cumadh na tha an dàn dha. Gu neònach, taobh a-staigh an aonachadh chaotic seo tha paidhir thuill dhubh - aon bho gach galaxy tùsail. Tha dà chlàr iongantach aig na tuill dhubh sin: is iad sin am paidhir tuill dhubh supermassive as fhaisge air an Talamh agus am paidhir as fhaisge air a chèile a chaidh a lorg a-riamh.

Ann an aon tholl dubh tha tomad mòr de 154 millean uair nas motha na ar grèine, agus tha cuideam mòr de 6.3 millean grèine anns an fhear eile. A dh’ aindeoin cho faisg ‘s a tha iad, tha iad air an sgaradh le astar timcheall air 1,600 solas-bliadhna. Gu h-iongantach, tha speuradairean a’ dèanamh a-mach gum bi an dà bhuidheann mòr seo a’ tighinn còmhla ann an aon tholl dubh eadhon nas gargantuan ann an timcheall air 250 millean bliadhna. Bidh an rendezvous cosmach seo a’ leigeil a-mach cnapan cumhachdach de thonnan imtharraing thairis air aodach ùine fànais, tachartas nach urrainn dhuinn ach a bhith an dòchas fhaicinn le ath-aithrisean san àm ri teachd den Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).

Tha aonadh NGC 7727, a tha fhathast a’ dol air adhart, a’ leantainn air adhart a’ cumadh an reul-chrios. Tha na h-earbaill làn-mara follaiseach, làn de rionnagan òga agus sgoiltean-àraich gnìomhach, a 'sealltainn buaidh leantainneach an tubaist chosmach seo. Gu dearbh, taobh a-staigh an ùpraid celestial seo, tha speuradairean air timcheall air 23 nithean a thathas a’ creidsinn a tha nan cruinneachaidhean òga globular a chomharrachadh - cruinneachaidhean de rionnagan a tha ann an roinnean de chruthachadh rionnagan nas àirde, a chithear gu cumanta ann an galaxies eadar-ghnìomhach mar NGC 7727.

Fhad ‘s a tha NGC 7727 a’ toirt dhuinn ro-shealladh tarraingeach air an dàn a tha a’ feitheamh ris an t-Slighe Milidh againn, bi cinnteach nach eil ar siostam grèine, an Talamh nam measg, ann an cunnart sa bhad. Dh’ fhaodadh an dannsa trom-inntinn eadar an t-Slighe Milidh agus Andromeda ar grian a thilgeil a-steach gu fearann ​​​​ùr taobh a-staigh ar galaxy, ach bidh an turas seo mar aon de sgrùdadh cosmach seach sgrios.

Fhad ‘s a tha sinn a’ feitheamh gu dùrachdach ris an tubaist nèamhaidh seo, leig dhuinn mionaid a ghabhail gus luach a chuir air iongantasan ar cruinne-cè agus dannsa toinnte galaxies milleanan de bhliadhnaichean aotrom air falbh.

FAQ:

Q: Dè a th 'ann an NGC 7727?

A: Tha NGC 7727 na galaxy sònraichte a tha suidhichte mu 90 millean solas-bliadhna air falbh anns an Aquarius reul-bhad. Tha e air a chruthachadh mar thoradh air a bhith a 'tighinn còmhla dà ghalair mòr shnìomhanach.

Q: Dè a tha a ’dèanamh na tuill dhubh ann an NGC 7727 iongantach?

F: Tha dà chlàr aig na tuill dhubh ann an NGC 7727 - is iad sin am paidhir tuill dhubh as fhaisge air an Talamh agus am paidhir as fhaisge air a chèile a chunnacas a-riamh.

C: An toir co-aonadh an t-Slighe Milidh agus Andromeda buaidh air an Talamh?

F: Fhad ‘s a bheir an aonachadh ar Sun a dhol a-steach do raon eile den galaxy againn, chan eil cunnart ann sa bhad don Talamh no don t-Siostam Solar againn mar thoradh air an tubaist.