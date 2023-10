A’ faighinn a-mach teicneòlas fiodha àrsaidh: sealladh ùr air innleachdas daonna

Tha arc-eòlaichean aig Oilthigh Liverpool air fianais ùr-nodha a lorg a bheir dùbhlan do bheachd ar sinnsearan mar chreutairean prìomhadail. Air a stiùireadh le Larry Barham, rinn an sgioba lorg iongantach aig làrach Kalambo Falls ann an Zambia. Nochd cladhach structar fiodha, còmhla ri diofar innealan, a 'dol air ais iongantach 476,000 bliadhna.

Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt seachad dearbhadh cruaidh air a’ chleachdadh as tràithe a tha aithnichte de theicneòlas fiodha, a’ cur cuideam air comasan sòlaimte hominins tràth. Tha an structar, air a chiùradh le mionaideachd agus sgil, a’ soilleireachadh an comas fiodh a lorg, a chumadh agus a chleachdadh mar stuth ioma-ghnìomhach. Ged a tha an dearbh ghnè cunntachail fhathast mì-chinnteach, tha Homo heidelbergensis no gnè coltach ris mar Homo naledi nan tagraichean comasach.

Tha buaidh fharsaing aig na co-dhùnaidhean sin air ar tuigse air seasmhachd ann an Linn na Cloiche Tràth, a’ tilgeil solas ùr air innleachdas ar seann sinnsearan. Tha fiodh, a tha gann ann an gleidheadh, nach eil beò ach ann an suidheachaidhean fìor thioram no fliuch, a' toirt dùbhlan don chlaonadh a dh'ionnsaigh innealan cloiche san ùine seo.

Tha cleachdadh fiodh a dh’aona ghnothach mar theicneòlas a’ togail cheistean air thoiseach mu adhartas daonna agus ar dàimh ris an àrainneachd. Gu traidiseanta, bhathas den bheachd nach robh hominins tràth cho adhartach, le teicneòlas agus cultar ag atharrachadh thar ùine. Ach, tha lorg Kalambo Falls a’ toirt dùbhlan don t-sealladh sreathach seo, a’ taisbeanadh an dealbhadh, an teicneòlas agus an cruthachalachd a tha follaiseach san togail.

Tha fiodh, ann an iomadh dòigh, a 'dol thairis air stuthan togail an latha an-diugh le seasmhachd agus droch bhuaidh àrainneachdail. Le bhith a’ gabhail ri “teicneòlasan air ais,” is urrainn dhuinn cur ri àm ri teachd nas uaine. Ged a tha cunnartan co-cheangailte ri fiodh, leithid teine ​​​​is lobhadh, tha a bhith a’ cleachdadh an stuth seo ann an suidheachaidhean iomchaidh a’ co-thaobhadh ri co-dhùnaidhean cunntachail airson a’ phlanaid.

Chan e a-mhàin gu bheil an fhianais ùr-nodha seo ag ath-mhìneachadh ar tuigse air Tràth Linn na Cloiche ach tha e cuideachd gar brosnachadh gu bhith ag ath-bheachdachadh air ar tuigse air ar seann chàirdean. Cha b’ e borb a bh’ annta a’ cleachdadh innealan bunaiteach ach luchd-nuadhachaidh agus luchd-cùraim mun cuairt orra.

FAQ:

C: Dè a nochd na co-dhùnaidhean arc-eòlais o chionn ghoirid?

F: Lorg na co-dhùnaidhean o chionn ghoirid structar fiodha agus diofar innealan, a’ dol air ais 476,000 bliadhna, aig làrach Kalambo Falls ann an Zambia.

C: Cò a bha an urra ris na chaidh a lorg?

F: Chaidh na lorgan a dhèanamh le sgioba de arc-eòlaichean air an stiùireadh le Larry Barham aig Oilthigh Liverpool.

C: Dè tha an fhianais seo a’ nochdadh mu hominins tràth?

F: Tha an fhianais a’ sealltainn comas iongantach hominins tràth gus fiodh a lorg agus a chumadh, a’ taisbeanadh an teicneòlas adhartach agus an sòghalachd.

C: Ciamar a tha seo a’ toirt dùbhlan do bheachdan a bh’ ann roimhe mu eachdraidh a’ chinne-daonna?

F: Tha an lorg a’ toirt dùbhlan do shealladh sreathach adhartais agus a’ soilleireachadh innleachdas agus mothachadh àrainneachd ar seann sinnsearan.

C: Carson a tha fiodh air a mheas mar stuth seasmhach?

F: Thathas den bheachd gu bheil fiodh seasmhach leis gu bheil e marbhtach, eu-coltach ri stuthan togail an latha an-diugh, agus tha buaidh àrainneachdail nas ìsle aige.