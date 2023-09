Gnìomhaiche Grid California ag ullachadh airson crìonadh ann an gineadh grèine rè Solar Eclipse

Tha an Gnìomhaiche Siostam Neo-eisimeileach California (CAISO) an dùil lùghdachadh mòr ann an gineadh ath-nuadhachail aig àm eclipse grèine bliadhnail air 14 Dàmhair. Leis gu bheil gineadh cumhachd grèine a’ dèanamh suas a’ mhòr-chuid den t-solar aig àirde meadhan-latha, tha dùil gun toir an eclipse buaidh air seasmhachd a’ ghriod.

Bidh stuthan ath-nuadhachail a’ dèanamh suas mu 70% den t-solar aig àirde meadhan-latha, le solar a’ cur còrr air 80% de ghineadh ath-nuadhachail. Tha sgioba ro-innse geàrr-ùine CAISO a’ ro-innse crìonadh de 9.374 GW ann an gineadh ath-nuadhachail aig ìre clèithe rè an eclipse, fhad ‘s a dh’ èiricheas làn luchd le 2.374 GW.

Bheir an eclipse buaidh air roinnean Margaidh Mì-chothromachadh Cumhachd an Iar (WEIM), le diofar amannan agus meudan buaidh. Bidh Sgìre Ùghdarras Cothromachaidh California, mar eisimpleir, a’ faighinn eòlas air dorchadas grèine eadar 68% agus 89%, a rèir an àite. Thèid solaraichean gas eadar-stàite agus eadar-stàite, a bharrachd air goireasan dealan-uisge agus bataraidh, a chuir an sàs gus cuideachadh leis na rampaichean mòra ann an gineadh.

Bidh CAISO a’ co-obrachadh le Co-òrdanaiche earbsachd an Iar, companaidhean cuairteachaidh goireis, agus buidhnean WEIM gus dèanamh cinnteach à gnìomhachd margaidh seasmhach agus gnìomhachd siostam earbsach air latha an eclipse.

Bidh Comhairle Dealain Dealain Texas (ERCOT) an urra ris a’ chabhlach gas aca gus dìoladh a dhèanamh airson an lughdachadh ann an gineadh grèine rè an eclipse. Tha roinnean eile, leithid an Pacific Northwest, an dùil ri caochlaidhean ann an ginealach is luchdan ach chan eil dùil aca ri buaidh sam bith air earbsachd.

Bho 2017, tha comas grèine na SA air a dhol suas gu mòr, a’ toirt buaidh nas motha air eclipse na bliadhna-sa. Tha sgèile clèithe agus comas grèine mullach mullaich CAISO air a dhol suas 6.5 GW agus 8.55 GW, fa leth, fhad ‘s a tha sgèile clèithe agus comas grèine mullaich WEIM air fàs le 9.414 GW agus 5.720 GW, fa leth.

Tha an CAISO a’ dèanamh measadh air buaidhean solar eclipse 2023 le farsaingeachd nas fharsainge, leis gu bheil e a-nis a’ tabhann seirbheisean co-òrdanachaidh earbsachd gu grunn raointean cothromachaidh ann an Eadar-cheangal an Iar. Le barrachd eadar-cheangail de ghriod an Iar, faodaidh buidhnean na ceanglaichean agus na dàimhean sin a chleachdadh gus gnìomhachd earbsach a chumail suas agus goireasan a bharrachadh rè an eclipse.

Bidh California a’ stiùireadh na SA ann an comas grèine, le 17.934 GW air a chuir a-steach ro dheireadh Q2. Bidh CAISO a’ riaghladh sruth an dealain airson timcheall air 80% de California agus cuid bheag de Nevada.

Stòran: CAISO, NASA, Comann Cumhachd Glan Ameireagaidh