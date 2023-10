A’ brosnachadh an ama ri teachd: a’ sgrùdadh feallsanachd reul-fiosaig

Tha leabhar ùr leis an tiotal “The Philosophy of Astrophysics: Stars, Simulations, and the Struggle to Determine What is Out There” a’ soilleireachadh an rannsachadh ùr-nodha a thathas a’ dèanamh aig Oilthigh an Iar ann an raon feallsanachd speuradaireachd. Tha an leabhar, a’ chiad fhear de sheòrsa, a’ nochdadh tabhartasan bhon ollamh feallsanachd an Iar Chris Smeenk agus an àrd-ollamh fiosaigs is speuradaireachd Sarah Gallagher, còmhla ri grunn cheumnaichean bhon oilthigh.

Tha an leabhar na ghoireas luachmhor do sgoilearan a tha a’ sireadh tuigse nas doimhne air feallsanachd reul-fhiosaig, a bharrachd air feallsanachd agus luchd-saidheans a tha a’ sireadh tuigse bhunasach air na prìomh chùisean san raon. Tha e a’ taisbeanadh nàdar co-obrachail an rannsachaidh a chaidh a dhèanamh aig Western, le grunn luchd-rannsachaidh bho dhiofar chuspairean a’ tighinn còmhla gus cur ris an leabhar.

Is e aon de phrìomh thachartasan an leabhair leabhar-chlàr a chuir an oileanach ceumnachaidh Cameron Yetman ri chèile, a tha a’ toirt sealladh farsaing air a h-uile pàipear Beurla agus leabhraichean air feallsanachd speuradaireachd. Tha seo a’ nochdadh an fhaireachdainn làidir de cho-obrachadh coimhearsnachd agus eadar-chuspaireil a chaidh àrach aig Western, far am faod oileanaich feallsanachd obrachadh gu dlùth le speuradairean gus sgrùdadh a dhèanamh air eadar-ghearradh nan raointean aca.

Tha an leabhar cuideachd a’ nochdadh cunntasan pearsanta bho luchd-ceumnachaidh a fhuair taic bho Chris Smeek, a’ soilleireachadh a’ bhuaidh a tha air a bhith aige air cumadh an ath ghinealach de fheallsanaich speuradaireachd. Tha Melissa Jacquart, a tha a-nis na àrd-ollamh feallsanachd aig Oilthigh Cincinnati, a’ moladh stiùireadh Smeek agus an dòigh-obrach eadar-chuspaireil aige a thaobh rannsachadh. Tha Marie Gueguen, a fhuair Caidreabh cliùiteach Marie Sklodowska-Curie o chionn ghoirid, a’ toirt creideas do Smeenk agus do choimhearsnachd Rotman airson a bhith a’ cumadh a beachdan mar fheallsanaiche saidheans.

Tha an co-obrachadh eadar Smeek agus Gallagher air a’ phàipear aca leis an tiotal “What’s in a Survey? Buaidhean taghaidh air a bhrosnachadh le atharrais ann an reul-eòlas" a’ nochdadh na ceanglaichean làidir eadar reul-eòlas agus feallsanachd aig Western. Tha an dàimh phearsanta is proifeasanta fad-ùine aca air cothrom a thoirt do chòmhraidhean inntleachdail torrach, a’ dùnadh a’ bheàirn eadar samhlaidhean a thathas a’ cleachdadh ann an reul-eòlas agus na ceistean feallsanachail a thogas iad.

Gu h-iomlan, tha an leabhar agus an rannsachadh aig Western a’ soilleireachadh luach co-obrachadh eadar-chuspaireil ann am feallsanachd speuradaireachd. Le bhith a’ toirt feallsanaich agus luchd-saidheans còmhla, faodar ceistean cudromach a thaobh nàdar na cruinne-cè agus ar tuigse air a sgrùdadh ann an dòigh fharsaing.

stòran:

- Naidheachdan an Iar