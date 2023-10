Foghar Asteroid: A’ sgrùdadh dìomhaireachdan siostam na grèine

Ràinig rud neo-àbhaisteach bhon fhànais an Talamh o chionn ghoirid, a’ tighinn air tìr air raon deuchainn armachd na SA. Chaidh an capsal seo ann an cumadh diosc, a chaidh a losgadh bhon turas aige tron ​​​​àile, a ghiùlan gu faiceallach gu seòmar glan gus truailleadh a sheachnadh. Chaidh innse a-nis gu bheil sampall den asteroid Bennu anns a’ chapsal, fuigheall bho làithean tràtha ar siostam grèine. Tha an tachartas seo mar phàirt de thrì mhiseanan air an robh “asteroid autumn” le ceannard saidheans planaid NASA, Lori Glaze.

Tha asteroids, gu tric co-cheangailte ri suidheachaidhean apocalyptic, gu dearbh nam fuigheall bho bhith a’ cruthachadh siostam na grèine. Tha na cuirp chreagach sin nan sprùilleach a tha air fhàgail nach d’ fhuair a-riamh làn inbhe planaid. Chaidh a’ chiad mhisean aig NASA, OSIRIS-REx, a chuir air bhog ann an 2016 leis an amas sampall asteroid a chruinneachadh agus a thoirt air ais chun Talamh. Tha am misean ag amas air na sampallan pristine sin a sgrùdadh gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air cruthachadh siostam na grèine.

Chruinnich an soitheach-fànais faisg air 9 unnsa de chreagan, duslach agus sprùilleach bho sgàineadh Bennu. Bheir ceimigeachd an t-sampall seallaidhean luachmhor seachad air mean-fhàs todhar a tha riatanach airson beatha. Thèid a’ mhòr-chuid den uallach pàighidh a ghleidheadh ​​​​airson luchd-saidheans san àm ri teachd a bhith ag ionnsachadh le teicneòlasan nas adhartaiche.

Tha an soitheach-fànais OSIRIS-REx, a tha a-nis air ainmeachadh OSIRIS-APEX, mu thràth air an t-slighe chun ath shònrachadh aige: asteroid Apophis. Ged a thathas a’ cur às do chomas tubaist leis an Talamh, thig Apophis fhathast nas fhaisge air a’ phlanaid againn na nì sam bith eile de a mheud ann an eachdraidh chlàraichte. Tha luchd-saidheans an dùil grèim fhaighinn air sampall bhon asteroid chloiche seo gus barrachd tuigse fhaighinn air bagairtean a dh’ fhaodadh a bhith ann agus mar a dhìonas iad nan aghaidh.

Bidh misean eile, a thèid a chuir air bhog bho Ionad Fànais Ceanadach, a’ siubhal chun asteroid 16 Psyche. Thathas a’ creidsinn gu bheil an asteroid meatailteach seo, a tha a’ cuairteachadh eadar Mars agus Jupiter, air a dhèanamh de na h-aon mheatailtean a tha a’ cruthachadh choraichean planaidean creagach. Le bhith a’ sgrùdadh Psyche, tha luchd-saidheans an dòchas sealladh fhaighinn air cridhe na Talmhainn agus bunaitean planaidean eile.

Tha na miseanan sin a’ riochdachadh àm brosnachail airson a bhith a’ sgrùdadh dìomhaireachdan siostam na grèine againn. Cuiridh na sampallan a thèid a chruinneachadh agus an dàta a thèid a chruinneachadh bho na asteroids sin ri ar tuigse mu bhith a’ cruthachadh phlanaidean agus na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith aig asteroids don Talamh.

