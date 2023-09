Tha luchd-saidheans a’ dearbhadh gu bheil 31% den chruinne-cè air a dhèanamh suas de chùis

Tha luchd-saidheans air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ dearbhadh na tha de stuth anns a’ chruinne-cè. Tha sgioba eadar-nàiseanta de luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach gu bheil cùis a’ dèanamh suas 31% den t-suim iomlan de stuth agus lùth anns a’ chruinne-cè, leis a’ chòrr air a dhèanamh suas de lùth dorcha.

Tha ùidh mhòr air a bhith aig cosmologists o chionn fhada leis a’ cheist dè an ìre de chùis a tha anns a’ chruinne-cè. A rèir an luchd-rannsachaidh, chan eil ach mu 20% den stuth iomlan air a dhèanamh suas de stuth cunbhalach no “baryonic”, a tha a ’toirt a-steach rionnagan, galaxies, dadaman agus beatha. Tha an 80% a tha air fhàgail air a dhèanamh suas de stuth dorcha, agus chan eil fios air a nàdar fhathast.

Gus faighinn a-mach an àireamh iomlan de chùis anns a 'chruinne-cè, chleachd an sgioba dòigh-obrach stèidhichte. Rinn iad coimeas eadar an àireamh agus an tomad de chruinneachaidhean galaxy le ro-innse bho shamhlaidhean àireamhach. Tha an àireamh de chruinneachaidhean a chaidh fhaicinn aig an àm seo mothachail air an ìre iomlan de stuth anns a’ chruinne-cè.

Tha e dùbhlanach a bhith a’ tomhas tomad cruinneachaidhean galaxy gu ceart leis gu bheil a’ mhòr-chuid den chùis dorcha agus chan urrainnear a choimhead gu dìreach le teileasgopan. Gus faighinn seachad air an duilgheadas seo, chleachd an sgioba lorgaire neo-dhìreach air tomad cnuasachaidh. Fhuair iad a-mach gu bheil barrachd chruinneachaidhean mòra ann am barrachd galaxies. Le bhith a’ tomhas na h-àireimh de galaxies anns gach buidheann, rinn an sgioba tuairmse air meud iomlan nan cruinneachaidhean.

Bha tomhasan na sgioba a’ cleachdadh an dòigh seo ag aontachadh gu math ri tomhais a fhuaireadh roimhe a’ cleachdadh seallaidhean cùl-fhiosrachaidh cosmic microwave. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ dearbhadh gu bheil a bhith a’ tomhas an àireamh de chruinneachaidhean galaxy na dhòigh chumhachdach airson a bhith a’ dearbhadh paramadairean cosm-eòlais.

Chleachd an sgioba rannsachaidh speactroscopaidh, dòigh-obrach a bhios a’ sgaradh rèididheachd gu diofar dhathan, gus an astar gu gach buidheann a dhearbhadh gu mionaideach agus gus na fìor ghalairean ball a chomharrachadh. Leig seo le tomhasan nas cruinne an coimeas ri sgrùdaidhean roimhe a bha an urra ri dòighean ìomhaighean nach robh cho ceart.

Tha buaidh mhòr aig an adhartas seo ann a bhith a’ tuigsinn na tha de stuth anns a’ chruinne-cè air cosmology. Tha e a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air structar bunaiteach agus co-dhèanamh na cruinne-cè. Bidh co-dhùnaidhean na sgioba cuideachd a’ fosgladh chothroman ùra airson sgrùdaidhean galaxy san àm ri teachd agus sgrùdadh air cuspair dorcha.

