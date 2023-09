Dìth luchd-saidheans Breatannach Dubha: A’ dèiligeadh ri gràin-cinnidh institiùideach ann an saidheans

Gu h-oifigeil, chan eil àrd-ollamhan ceimigeachd no fiosaig dubh san RA, a’ toirt air mòran de luchd-saidheans argamaid a dhèanamh gu bheil saidheans na RA gràin-cinnidh gu h-ionadail. Tha an Comann Rìoghail, an acadamaidh saidheansail as sine san t-saoghal, ag amas air seo atharrachadh le sgeama maoineachaidh ùr a tha air a dhealbhadh gus taic a thoirt dha oileanaich PhD dubha ann a bhith a’ leantainn dhreuchdan ann an rannsachadh acadaimigeach agus mu dheireadh a’ tighinn gu bhith nan àrd-ollamhan. Bheir an sgeama suas ri £690,000 ann am maoineachadh do chòignear bhall gach bliadhna.

Tha an Dr Mark Richards, neach-rannsachaidh fiosaig agus òraidiche aig Imperial College London, agus an t-Ollamh Raibeart Mokaya, eòlaiche ann an ceimigeachd stuthan aig Oilthigh Nottingham, a’ tilgeil solas air a’ chùis seo. Ged a tha Mokaya air a bhith na àrd-ollamh ann an ceimigeachd bho 2008, chan eil e ann gu h-oifigeil a rèir staitistig a chruinnich Buidheann Staitistig Foghlaim Àrd-ìre (HESA). Bidh HESA a’ cuairteachadh nan àireamhan chun na còig as fhaisge, agus mar sin tha Mokaya air a chuairteachadh sìos gu neoni. Ged a tha e ag aideachadh gur dòcha gu bheil àrd-ollamhan ceimigeachd dubh eile san RA, cha d’ fhuair e cothrom coinneachadh riutha fhathast. Tha an dà chuid Mokaya agus Richards a’ dearbhadh nach eil àrd-ollamhan fiosaig dubh ann nas motha.

Ann an raon ceimigeachd, tha 520 ollamhan gu h-iomlan, agus tha 825 ann am fiosaig. Tha an suidheachadh beagan nas fheàrr ann am bith-eòlas, le còignear àrd-ollamhan dubha a-mach à 1,345, agus innleadaireachd, aig a bheil timcheall air 20 àrd-ollamh dubh a-mach à 1,730. Gu h-iomlan, a-mach às na saidheansan gu lèir, chan eil ann ach 70 ollamhan dubha, a’ riochdachadh dìreach 0.6% den iomlan. Chan eil ach 10 de na h-àrd-ollamhan sin nam boireannaich. An coimeas ri sin, tha daoine dubha a’ dèanamh suas 4.2% den t-sluagh ann an Sasainn agus sa Chuimrigh a rèir a’ chunntais-shluaigh as ùire.

Tha grunn nithean ann a tha a’ cur ri fo-riochdachadh luchd-saidheans dubha. Tha Richards den bheachd gu bheil dìth mothachaidh air na cothroman a tha rim faighinn agus dìth tagraidh nan cnapan-starra mòra do bhuidhnean air an iomall. Às aonais lìonraidhean agus taic, bidh e a’ fàs mì-mhisneachail dha daoine tàlantach. Tha na staitistigean a’ sealltainn gu soilleir gu bheil a’ chuibhreann de dhaoine dubha ann an saidheans a’ dol sìos aig gach ìre den fhàradh acadaimigeach, bho GCSE gu àrd-ollamhachd.

Tha Richards, aig a bheil ùidh ann an saidheans ri lorg air ais gu òige, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha feòrachas agus taic ann a bhith ag àrach rùintean saidheansail. A’ fàs suas ann an dachaigh aon-phàrant, tha cuimhne aige mar a thug an inntinn fhiosrachail aige air sgrùdadh a dhèanamh air obrachadh a-staigh socaid plug mar phàiste òg. A dh 'aindeoin a bhith air ainmeachadh mar "droch leanabh," tha Richards a' mìneachadh gun do chuir a chuid feòrachas agus a mhiann a bhith a 'tuigsinn mar a tha cùisean ag obair a' brosnachadh a dhìoghras airson saidheans.

Tha dìth riochdachadh dubh ann an saidheans na chùis iom-fhillte a dh’ fheumas dòigh-obrach ioma-thaobhach gus gràin-cinnidh institiùideach a thoirt air falbh agus in-ghabhalachd adhartachadh. Chan eil ann an sgeama maoineachaidh a’ Chomainn Rìoghail ach aon cheum a dh’ionnsaigh dèiligeadh ris an eadar-dhealachadh seo agus dèanamh cinnteach gum faigh luchd-saidheans dubha san RA an aithne agus na cothroman air a bheil iad airidh.

