Sealladh ùr air Galaxy Evolution: Teòiridhean dùbhlanach mun t-saoghal thràth

O chionn ghoirid rinn speuradairean a bha a’ cleachdadh Teileasgop Space James Webb lorg ùr anns a’ chruinne-cè fad às. Tha iad air galaxy fhaicinn, leis an t-ainm ceers-2112, a tha gu math coltach ris an t-Slighe Milidh againn fhèin. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan do theòiridhean fad-ùine mu mar a bhios galaxies ag atharrachadh agus a’ toirt sealladh ùr air ìrean tràtha na cruinne-cè.

Is e galaxy shnìomhanach toirmisgte a th’ ann an Ceers-2112, dìreach mar an t-Slighe Milidh, agus tha cliù aige mar an galaxy as fhaide air falbh den t-seòrsa a chaidh fhaicinn a-riamh. Tha am bàr sa mheadhan de ceers-2112 air a dhèanamh suas de rionnagan, coltach ri structar Slighe a’ Bhainne. Is e an taobh iongantach den lorg seo gun deach ceers-2112 a chruthachadh goirid às deidh a’ Bhrag Mhòr, timcheall air 13.8 billean bliadhna air ais. Tha seo a 'ciallachadh gun robh structar sònraichte an galaxy mar-thà na àite dìreach 2.1 billean bliadhna an dèidh sin.

Tha cudromachd an lorg seo na laighe anns an fhìrinn, nuair a choimheadas teileasgopan mar an Teileasgop Fànais James Webb air solas bho nithean fad às, gu bheil iad gu h-èifeachdach a’ toirt sealladh dhuinn air an àm a dh’ fhalbh. A thaobh ceers-2112, tha speuradairean air fianais a lorg gun robh galaxies coltach ris an fheadhainn againn fhèin ann o chionn timcheall air 11.7 billean bliadhna, nuair nach robh an cruinne-cè ach aig 15% den aois a th’ ann an-dràsta.

Is e an rud a tha a’ dèanamh ceers-2112 gu sònraichte inntinneach an ìre eagrachaidh agus structair aige. Anns an ùine thràth seo den chruinne-cè, bha galaxies sa chumantas nas neo-riaghailteach agus chaotic. Ach, tha ceers-2112 a’ taisbeanadh galaxy le deagh òrdugh agus structarail coltach ris na chì sinn ann an nàbaidheachd cosmach Milky Way an-diugh.

Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan do bharailean a bh’ ann roimhe mu chruthachadh galaxy agus mean-fhàs. Bha speuradairean roimhe a’ creidsinn nach do nochd galaxan snìomhanach toirmisgte mar an t-Slighe Milidh ach fada nas fhaide air adhart ann an eachdraidh na cruinne, às deidh grunn bhillean bliadhna de mean-fhàs. Bhathar den bheachd gu robh feum air ùine mhòr airson cruthachadh bhàraichean meadhanach airson rionnagan a bhith a’ co-thaobhadh ann an cuairteachadh òrdail. Ach, tha ceers-2112 ann a’ nochdadh gun do thachair am pròiseas seo ann an ùine nas giorra de mu 1 billean bliadhna no nas lugha.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh agus ath-sgrùdaidh air modalan teòiridheach gus àite cuspair dorcha a ghabhail a-steach ann an cruthachadh nan galaxies tràth sin. Thathas a’ creidsinn gun robh pàirt aig stuth dorcha, a tha a’ dèanamh suas 85% den stuth iomlan anns a’ chruinne-cè, ann an leasachadh nam bàraichean a chaidh fhaicinn ann an ceers-2112.

Tha an lorg ùr-nodha seo a’ fosgladh an dorais gu tuilleadh sgrùdaidh air galaxies tràth agus a’ toirt dùbhlan don tuigse againn air mar a bhios galaxies ag atharrachadh thar ùine. Le Teileasgop Fànais James Webb agus eòlas luchd-saidheans, dh’ fhaodadh barrachd galaxan snìomhanach a bhith air an lorg anns a ’chruinne-cè òg, a’ tilgeil solas air dìomhaireachdan cruthachadh galaxy agus mean-fhàs.

-

CÀBHA

Dè a th 'ann an ceers-2112?

Is e galaxy a th’ ann an Ceers-2112 a tha gu math coltach ris an t-Slighe Milidh agus a chaidh fhaicinn o chionn ghoirid le speuradairean a’ cleachdadh Teileasgop Space James Webb.

Carson a tha lorg ceers-2112 cudromach?

Bidh an lorg a’ toirt dùbhlan do theòiridhean a th’ ann mu mean-fhàs galaxy agus a’ toirt sealladh ùr air ìrean tràtha na cruinne.

Dè an aois a tha ceers-2112?

Chruthaich Ceers-2112 timcheall air 2.1 billean bliadhna às deidh a’ Bhrag Mhòr, a thathas a’ meas a thachair o chionn 13.8 billean bliadhna.

Dè a’ phàirt a th’ aig cùis dhorcha ann a bhith a’ cruthachadh ceers-2112?

Thathas a’ creidsinn gun robh pàirt aig stuth dorcha, a tha a’ dèanamh suas 85% den stuth iomlan anns a’ chruinne-cè, ann a bhith a’ cruthachadh a’ bhàr sa mheadhan a chaidh fhaicinn ann an ceers-2112.

Dè tha an lorg seo a’ ciallachadh don tuigse againn air cruthachadh galaxy?

Tha an lorg a’ moladh gum faodadh galaxan snìomhanach toirmisgte, leithid an t-Slighe Milidh, a bhith air a bhith ann fada na bu thràithe ann an eachdraidh na cruinne na bha dùil roimhe, a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe mu loidhne-tìm mean-fhàs galaxy.