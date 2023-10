Bidh speuradairean a’ cumail sùil air spreadhadh gamma-ray soilleir a’ cleachdadh teileasgop fànais James Webb

Tha sgioba de reul-eòlaichean air Teileasgop Fànais James Webb a chleachdadh gus spreadhadh gamma-ray soilleir a lorg, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na thachair às deidh kilonova mar thoradh air aonadh rionnag neutron. Thachair an spreadhadh, ris an canar GRB 230307A, air 7 Màrt agus b’ e an dàrna spreadhadh gamma-ray as soilleire a chaidh fhaicinn a-riamh.

Tha spreadhaidhean gamma-ray nan sgaoilidhean dian den t-seòrsa solais as beòthaile, agus bha an spreadhadh sònraichte seo còrr air millean uair nas gile na an Galaxy Way Milky gu lèir còmhla. Tha e coltach gun robh an spreadhadh mar thoradh air aonadh dà rionnag neutron ann an galaxy a bha timcheall air billean bliadhna aotrom air falbh.

Chunnaic Teileasgop Fànais James Webb, còmhla ri ionadan-amhairc eile a’ toirt a-steach Teileasgop Fànais Fermi Gamma-ray aig NASA, Amharclann Neil Gehrels Swift, agus Saideal Transiting Exoplanet Survey, an spreadhadh agus lorg iad e air ais chun aonadh rionnag neutron. Lorg Teileasgop Fànais James Webb cuideachd gun robh tellurium ann, metalloid tearc, an dèidh an spreadhaidh. Tha dùil gum bi eileamaidean eile faisg air tellurium air a’ chlàr ràitheil, leithid iodine, a tha deatamach airson beatha air an Talamh, an làthair cuideachd.

Bidh lorg nan eileamaidean tearc sin agus sgrùdadh kilonovas a’ cuideachadh le speuradairean tuigse nas fheàrr fhaighinn air tùs eileamaidean troma sa chruinne-cè. Thathas den bheachd gur e aonaidhean rionnag neutron na factaraidhean celestial a tha an urra ri bhith a’ cruthachadh eileamaidean nas truime na iarann. Ach, tha tachartasan mar seo duilich fhaicinn air sgàth cho tearc.

San àm ri teachd, tha speuradairean an dòchas barrachd kilonovas a lorg a’ cleachdadh teileasgopan mothachail leithid Teileasgop Fànais James Webb agus an teileasgop fànais Ròmanach Nancy Grace a tha ri thighinn. Bheir seo seachad tuilleadh lèirsinn air cruthachadh agus leigeil ma sgaoil eileamaidean troma aig na spreadhaidhean cosmach tearc sin. Le bhith a’ sgrùdadh spreadhaidhean stellar, faodaidh luchd-saidheans tuigse nas doimhne fhaighinn air na pròiseasan a lean gu cruthachadh eileamaidean a tha riatanach airson beatha nochdadh air an Talamh.

Ceistean Cumanta

Dè a th’ ann an spreadhadh gamma-ray?

Tha spreadhadh gamma-ray na sgaoileadh goirid den t-seòrsa solais as beòthaile. Is e seo aon de na spreadhaidhean as cumhachdaiche san t-saoghal.

Dè a th 'ann an kilonova?

Is e tachartas spreadhaidh a th’ ann an kilonova a bhios a’ tachairt nuair a bhios rionnag neutron a’ tighinn còmhla ri rionnag neutron eile no toll dubh. Bidh e a’ toirt a-mach spreadhadh de lùth agus a’ leigeil ma sgaoil eileamaidean tearc.

Carson a tha co-aonaidhean rionnag neutron cudromach airson sgrùdadh?

Thathas a’ creidsinn gu bheil co-aonaidhean rionnag neutron an urra ri bhith a’ cruthachadh eileamaidean troma anns a’ chruinne-cè, leithid òr agus platinum. Le bhith a’ sgrùdadh nan tachartasan sin bidh luchd-saidheans a’ cuideachadh le bhith a’ tuigsinn cò às a thàinig na h-eileamaidean sin agus mar a tha iad air an sgaoileadh air feadh an cosmos.

Dè a th’ ann an teileasgop fànais James Webb?

Is e lann-amhairc fànais a th’ ann an Teileasgop Fànais James Webb a chaidh a chuir air bhog ann an 2021. Tha e air a dhealbhadh gus sgrùdadh a dhèanamh air a’ chruinne-cè anns a ’chuibhreann infridhearg den speactram electromagnetic, a’ leigeil le speuradairean nithean agus uinneanan fad às fhaicinn le soilleireachd nach fhacas a-riamh.