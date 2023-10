Sruth Jet Jupiter air fhoillseachadh le Teileasgop Space Webb

Tha an teileasgop fànais Webb air lorg iongantach a dhèanamh air Jupiter, a’ phlanaid as motha san t-siostam grèine againn. Anns an Iuchar 2022, lorg Webb sruth jet dian a’ losgadh thairis air crios-meadhain Jupiter. Tha an itealan a 'siubhal aig astar timcheall air 320 mìle san uair (515 cilemeatair san uair) agus tha e suidhichte aig àirde mu 25 mìle (40 km) ann an stratosphere ìseal Jupiter.

Ron cho-dhùnadh seo, bha speuradairean mothachail gu robh jets an ear-iar ann an àile Jupiter. Ach, tha mion-sgrùdadh air a’ chidhe luath seo a chaidh a lorg às ùr a’ moladh gum faodadh daineamaigs taobh a-staigh Jupiter a bhith nas beothaile na bha dùil roimhe. Tha an rannsachadh a tha a’ sgrùdadh a’ chidhe air fhoillseachadh ann an Nature Astronomy.

Tha an teileasgop fànais Webb, a chaidh a chuir air bhog san Dùbhlachd 2021, air a bhith a’ dèanamh bheachdan saidheansail bhon Iuchar 2022. Tha e air ìomhaighean beothail agus lèirsinneach den chosmos a ghlacadh, a’ toirt a-steach ìomhaighean den aurorae luminescent air pòlaichean Jupiter agus na fàinneachan timcheall air Uranus agus Saturn.

Chaidh na h-ìomhaighean o chionn ghoirid de shruth jet Jupiter a thogail a’ cleachdadh Camara Near-Infrared Webb. Nochd na h-ìomhaighean sin gun robh gluasad a’ chidhe a’ cur dragh air pàirtean de dh’ àile Jupiter. Chaidh an jet a leantainn tro rùsgadh gaoithe faicsinneach san ìomhaigh, a bha a’ comharrachadh atharrachaidhean ann an astaran gaoithe aig diofar àirdean is astaran taobh a-staigh àile na planaid.

Tha lorg an jet faisg air tropopause Jupiter, an sgìre aig oir a troposphere, a’ nochdadh gu bheil cuairteachadh àile na planaid timcheall a crios-meadhain nas coltaiche ri cuairteachadh Saturn na bha fios roimhe.

Ged nach urrainn dha Webb ach Jupiter fhaicinn bho astar, bheir miseanan a tha ri thighinn leithid Jupiter Icy Moons Explorer aig ESA (JUICE) agus Europa Clipper bho NASA sealladh nas mionaidiche air an fhuamhaire gas agus na monaidhean aige. Nì na miseanan sin sgrùdadh air saidealan Jupiter, a’ toirt a-steach Callisto, Europa, agus Ganymede, a thathas a’ creidsinn a tha nan saidealan aig a bheil cuan a dh’ fhaodadh taic a thoirt do bheatha taobh a-muigh na dùthcha.

Ach, bidh grunn bhliadhnaichean ann mus ruig na miseanan sin siostam Jupiter. Thathas an dùil gun ruig an Europa Clipper ann an 2030, fhad ‘s a tha JUICE an dùil Jupiter a ruighinn ann an 2031. Anns an eadar-ama, is urrainn dhuinn luach a chuir air na seallaidhean iongantach a chaidh a ghlacadh le Camara Near-Infrared Webb bho astar.

Stòr: Reul-eòlas nàdair