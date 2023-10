Bidh speuradairean a’ cleachdadh teileasgop fànais James Webb gus sgrùdadh a dhèanamh air siostam TRAPPIST-1

Tha speuradairean a’ cleachdadh an Teileasgop fànais cumhachdach James Webb gus sgrùdadh a dhèanamh air siostam grèine TRAPPIST-1, a tha suidhichte 40 bliadhna aotrom air falbh. Tha an siostam seo air a dhèanamh suas de sheachd planaidean creagach, meud na Talmhainn, a’ tionndadh timcheall rionnag troich dhearg ris an canar TRAPPIST-1. Bidh an rionnag a’ leigeil a-mach lasraichean grèine tric agus dian a chuireas bacadh air amharc air na planaidean.

Gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na planaidean TRAPPIST agus faighinn a-mach am faodadh iad beatha a chala, feumaidh luchd-rannsachaidh sgrùdadh a dhèanamh air na lasraichean grèine sin. O chionn ghoirid, chleachd sgioba de luchd-saidheans teileasgop Webb gus ceithir de na spreadhaidhean grèine sin fhaicinn agus a chlàradh thairis air 27 uairean.

Leasaich an luchd-rannsachaidh dòigh gus an solas a shìoladh a-mach bho lasraichean grèine, a’ toirt cothrom sealladh nas soilleire fhaighinn de na h-exoplanets. Tha seo deatamach airson mion-sgrùdadh a dhèanamh air co-dhèanamh àileachdan nam planaidean a’ cleachdadh spectrographs air bòrd an teileasgop.

Tha trì de na seachd planaidean TRAPPIST suidhichte taobh a-staigh raon còmhnaidh an t-siostaim, gan dèanamh nan targaidean sònraichte inntinneach airson tuilleadh sgrùdaidh. Gu ruige seo, chan eil luchd-saidheans air àileachdan cudromach no fianais de chomas còmhnaidh a lorg air an dà phlanaid as fhaisge air an rionnag troich dhearg.

Tha Teileasgop Fànais James Webb, co-obrachadh eadar NASA, an ESA, agus Buidheann Fànais Chanada, uidheamaichte le sgàthan mòr a ghlacas solas agus a leigeas le bhith a’ coimhead air nithean fad às. Tha na comasan fo-dhearg aige a’ toirt cothrom dha faicinn nas fhaide na na tha ri fhaicinn don t-sùil dhaonna, ga fhàgail na inneal luachmhor airson a bhith a’ sgrùdadh exoplanets.

Le na comasan sònraichte aige, tha comas aig teileasgop Webb ar tuigse mu shaoghal fad às atharrachadh agus seallaidhean a thoirt seachad air a’ chruinne-cè tràth.

