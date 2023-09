Fianais ùr de charbon dà-ogsaid air gealach Jupiter Europa a’ toirt taic do chomas beatha

Tha luchd-saidheans air carbon dà-ogsaid a lorg air uachdar gealach Jupiter Europa, a rèir beachdan a rinn teileasgop fànais James Webb. Thathas a’ creidsinn gu bheil cuan mòr aig an Roinn Eòrpa fon t-slige reòthte aice, ga fhàgail na thagraiche airson beatha a ghleidheadh. Tha làthaireachd carbon dà-ogsaid, rud a tha riatanach do bheatha mar a tha fios againn air, a’ toirt tuilleadh taic don bheachd gum faodadh Europa taic a thoirt do bheatha.

Tha an carbon dà-ogsaid air uachdar Europa nas dùmhail ann an sgìre ris an canar Tara Regio, a tha air a chomharrachadh le uachdar òg agus neo-riaghailteach. Nochd an sgìre cuideachd gu robh salann ann. Tha luchd-saidheans den bheachd gur dòcha gun tàinig an carbon dà-ogsaid bho chuan a-staigh Europa.

Chleachd Teileasgop Fànais James Webb an Spectrograph Near-Infrared (NIRSpec) gus carbon dà-ogsaid a lorg. Bidh NIRSpec ag ​​obair mar phriosma, a’ sgoltadh solas ann an speactram dhathan agus a’ nochdadh na h-eileamaidean a tha an làthair ann an nithean fad às. Tha beachdan an teileasgop a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air mar a tha uachdar Europa agus a chomas air beatha a chumail suas.

Tha planaichean aig NASA airson tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air Europa le misean Europa Clipper, a thathar an dùil a chuir air bhog ann an 2024. Tha am misean ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air fo-làr na gealaich agus faighinn a-mach a bheil suidheachaidhean ann a tha iomchaidh airson beatha. Bidh an soitheach-fànais ag itealaich le Europa iomadh uair, a’ tional dàta a dh’ fhaodadh seallaidhean gun samhail a thoirt seachad air a’ bhodhaig celestial inntinneach seo.

Tha Teileasgop Fànais James Webb, co-obrachadh eadar NASA, Buidheann Fànais na h-Eòrpa, agus Buidheann Fànais Chanada, air a dhealbhadh gus sgrùdadh a dhèanamh air nithean fad às anns a’ chruinne-cè. Tha an sgàthan mòr aige a’ leigeil leis barrachd solas a ghlacadh na an Teileasgop Hubble Space, fhad ‘s a tha na comasan fo-dhearg aige a’ toirt cothrom dha co-aoisean tro sgòthan cosmach agus a dhol a-steach do roinnean nach fhaighear gu teileasgopan eile. Tha spectrometers an teileasgop cuideachd a’ toirt cothrom do luchd-saidheans àileachdan exoplanets a sgrùdadh, a’ leudachadh ar tuigse mu shaoghal a dh’ fhaodadh a bhith beò taobh a-muigh ar siostam grèine.

Gu h-iomlan, tha lorg carbon dà-ogsaid air uachdar Europa a 'cur ris an fhianais a tha a' sìor fhàs gum faodadh a 'ghealach seo taic a thoirt do bheatha. Bidh e deatamach gun tèid tuilleadh sgrùdaidh is sgrùdaidh air Europa gus dìomhaireachdan an t-saoghail inntinneach seo fhuasgladh.

