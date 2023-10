Teileasgop fànais Webb a’ lorg sruthan jet aig astar luath ann an Atmosphere Jupiter

Tha Teileasgop Fànais James Webb bho NASA air lorg inntinneach a dhèanamh ann an àile Jupiter - sruth jet àrd-astar os cionn crios-meadhain na planaid, a tha a’ ruith thairis air 3,000 mìle de leud. Tha am feart ùr seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air an eadar-obrachadh eadar na sreathan de dh’ àile bhuaireasach Jupiter agus a’ soilleireachadh comasan sònraichte teileasgop Webb.

Air a stiùireadh le Ricardo Hueso bho Oilthigh Dùthaich nam Basgach ann am Bilbao, san Spàinn, chleachd an sgioba rannsachaidh dàta bho Chamara Near-Infrared Webb (NIRCam), a chaidh a ghlacadh san Iuchar 2022. Prògram Saidheans Sgaoilidh Tràth an teileasgop, air a cho-stiùireadh le Imke de Bha Pater bho Oilthigh California, Berkeley, agus Thierry Fouchet bho Amharclann Paris, ag amas air ìomhaighean de Jupiter a ghlacadh aig amannan 10 uairean, no aon latha Jupiter, a’ cleachdadh sìoltachain eadar-dhealaichte gus atharrachaidhean ann am feartan beaga a lorg aig diofar àirdean den phlanaid. àile.

Chuir na h-ìomhaighean àrd-rèiteachaidh a fhuair Webb iongnadh air an luchd-rannsachaidh, a’ nochdadh feartan crùbach a bha air am faicinn roimhe seo mar ghlasan doilleir. Le bhith a’ cumail sùil air na feartan sin còmhla ri cuairteachadh luath Jupiter, fhuair an sgioba tuigse nas fheàrr air nàdar fiùghantach àile na planaid. Gu sònraichte, b’ urrainn dhaibh rùsgan gaoithe, no roinnean far a bheil astar gaoithe ag atharrachadh a rèir àirde no astar, a chomharrachadh agus sùil a chumail air an t-sruth jet aig astar luath.

Tha àile Jupiter air a dhèanamh suas de ghrunn shreathan, agus leig comasan ìomhaighean sònraichte Webb le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air diofar àirdean agus an sruth jet a sgaradh. Tha an lorg seo a’ tabhann fiosrachadh luachmhor mu dhaineamaigs àile Jupiter agus tha e na theisteanas air comasan amharc cumhachdach Teileasgop Fànais Sheumais Webb.

