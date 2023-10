Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh Sruth Jet Àrd-astar iongantach air Jupiter

Tha luchd-saidheans a tha a’ cleachdadh Teileasgop Fànais James Webb agus Teileasgop Fànais Hubble NASA air lorg ùr a dhèanamh air a’ phlanaid mhòr Jupiter. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Astronomy ag aithris gu bheil sruth jet aig astar luath ann an stratosphere ìosal Jupiter. Tha an sruth jet seo, a tha faisg air a’ chrios-meadhain, a’ dol thairis air 3,000 mìle agus a’ ruighinn astar gaoithe iongantach de 320 mìle san uair. Gus seo a chuir ann an sealladh, tha na gaothan sin dà uair cho luath ris an fheadhainn a lorgar ann an doineann Roinn 5 air an Talamh.

Tha foillseachadh an t-sruth jet àrd-astar seo air iongnadh a chuir air luchd-rannsachaidh. Air a mheas roimhe seo mar ceòthach agus neo-shoilleir, tha Teileasgop Fànais James Webb air soilleireachd nach fhacas a-riamh a thoirt seachad, a’ leigeil le luchd-saidheans sùil a chumail air feartan crùbach an iongantas buaireasach seo fhad ‘s a tha Jupiter a’ tionndadh gu sgiobalta.

Tha Jupiter, nàbaidh mòr na Talmhainn, a 'nochdadh àile làn-fhillte coltach ris a' phlanaid againn fhèin, ged a tha a cho-dhèanamh agus pàtrain sìde eadar-dhealaichte gu mòr. Tha miseanan agus beachdan roimhe air feuchainn ri daineamaigs iom-fhillte Jupiter a dhì-chòdachadh, a’ toirt a-steach an Great Red Spot ainmeil agus sgòthan làn ammonia.

Is e an rud a tha a’ suidheachadh Teileasgop Fànais James Webb bho chèile a chomas sgrùdadh a dhèanamh air na sreathan àrd-àirde de dh’ àile Jupiter, a tha eadar 15 agus 30 mìle os cionn còmhdach sgòthan na planaid. Tha an sealladh sònraichte seo air mion-fhiosrachadh neo-fhaicsinneach fhoillseachadh agus air seallaidhean ùra a thoirt seachad air fàinneachan, saidealan agus faireachdainn an fhuamhaire gas.

Chaidh an t-sruth jet àrd-astar a lorg tro oidhirp cho-obrachail eadar Teileasgop Space James Webb agus Teileasgop Hubble Space. Fhad ‘s a bha a’ chiad fhear ag amas air feartan sgòthan nas lugha, chaidh am fear mu dheireadh gu domhainn a-steach do na siostaman stoirm crios-meadhain. Le bhith a’ cothlamadh am beachdan, fhuair luchd-saidheans tuigse fharsaing air daineamaigs toinnte àile Jupiter agus structar trì-thaobhach sgòthan stoirme.

Bidh coimeas an dà theileasgop fànais mòr seo cuideachd a’ cuideachadh le bhith a’ tuigsinn mar a bhios astar gaoithe air Jupiter ag atharrachadh le àirde agus a’ gineadh rùsgan gaoithe. Tha an luchd-saidheans a tha an sàs san sgrùdadh an dùil gum faodadh neart an t-sruth jet ùr seo atharrachadh gu mòr thar nam beagan bhliadhnaichean a tha romhainn, a dh’ fhaodadh barrachd lèirsinn a thoirt seachad air pàtran stratospheric oscillating Jupiter.

Tha an lorg ùr-nodha seo a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach nar tuigse air daineamaigs àile Jupiter agus a’ soilleireachadh na comasan iongantach a th’ aig Teileasgop Fànais James Webb ann a bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan cuirp nèamhaidh iongantach siostam na grèine againn.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Q: Dè a th’ ann an teileasgop fànais James Webb?



F: Tha Teileasgop Fànais James Webb na lann-amhairc mòr stèidhichte air àite a thathar an dùil a chuir air bhog aig deireadh 2021. Tha e air a dhealbhadh gus an cruinne-cè a sgrùdadh ann an solas fo-dhearg agus gus seallaidhean gun samhail a thoirt seachad air nithean celestial agus uinneanan.

C: Dè am fòcas a bha san sgrùdadh o chionn ghoirid air Jupiter?



F: Chleachd an sgrùdadh o chionn ghoirid Teileasgop Fànais James Webb agus Teileasgop Hubble Space NASA gus sruth jet àrd-astar a chomharrachadh agus a sgrùdadh anns an stratosphere ìosal aig Jupiter.

C: Dè a tha a’ dèanamh an lorg seo gun samhail?



F: Tha lorg an t-sruth jet àrd-astar air Jupiter iongantach leis nach robh e ri fhaicinn roimhe agus a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu àile bhuaireasach Jupiter.

C: Dè cho luath sa tha na gaothan anns an t-sruth jet aig astar luath?



F: Bidh na gaothan anns an t-sruth jet aig astar luath air Jupiter a’ ruighinn astaran timcheall air 320 mìle san uair, a tha dà uair cho luath ris an fheadhainn a lorgar ann an doineann Roinn 5 air an Talamh.

C: Ciamar a chuir Teileasgop Fànais James Webb agus Teileasgop Fànais Hubble ris an sgrùdadh?



F: Bha Teileasgop Fànais James Webb a’ cuimseachadh air feartan sgòthan nas lugha, fhad ‘s a bha Teileasgop Hubble Space a’ cumail sùil air na siostaman stoirm crios-meadhain air Jupiter. Le bhith a’ cothlamadh am beachdan, fhuair luchd-saidheans tuigse fharsaing air daineamaigs àile Jupiter.