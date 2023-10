Bidh teileasgop fànais James Webb a’ lorg Quartz ann an Sgòthan Exoplanet WASP-17 b

Tha Teileasgop Fànais James Webb (JWST) air lorg ùr a dhèanamh, a’ nochdadh fianais de èiteag ann an sgòthan exoplanet airson a’ chiad uair. Tha an exoplanet sin, WASP-17 b, na Jupiter teth a tha a’ cuairteachadh rionnag seòrsa F a tha timcheall air 1,300 solas-bliadhna bhon Talamh. Tha WASP-17 b ainmeil airson a bhith mar aon de na exoplanets as motha agus as puffie a chaidh a lorg gu ruige seo.

Bha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Bristol san RA, air an stiùireadh le Dàibhidh Grannd, air leth toilichte mun cho-dhùnadh seo ris nach robh dùil. Thuirt Grant, “Bha sinn air ar dòigh! Bha fios againn bho bheachdan roimhe leis an Teileasgop Hubble Space gu robh aerosolas ann an àile WASP-17 b, ach cha robh sinn an dùil gum biodh iad air an dèanamh le quartz. ”

Chleachd an sgioba an Ionnsramaid Meadhan-Infridhearg (MIRI) air teileasgop Webb gus sgrùdadh a dhèanamh air speactram tar-chuir WASP-17 b. Le bhith a’ dèanamh anailis air a’ bhuaidh a bh’ aig àile na planaid air solas nan rionnagan, b’ urrainn dhaibh feart sònraichte a chomharrachadh aig 8.6 microns, a’ sealltainn gu robh èiteag ann an sgòthan a’ phlanaid.

Tha lorg quartz anns na sgòthan WASP-17 b cudromach oir is e seo a’ chiad uair a chaidh gnè sgòthan sònraichte a chomharrachadh ann an exoplanet gluasadach. Eu-coltach ris na mìrean mèinnearach a lorgar ann an sgòthan na Talmhainn, chan eil na criostalan quartz ann an sgòthan WASP-17 b a’ tighinn bho uachdar creagach ach tha iad air an cruthachadh taobh a-staigh àile na planaid fhèin.

Tha an t-adhartas seo a’ cur ri ar tuigse mu cho-dhèanamh agus iom-fhillteachd àileachdan exoplanet. Le bhith a’ sgrùdadh feartan diofar ghnèithean sgòthan ann an exoplanets, faodaidh luchd-saidheans seallaidhean luachmhor fhaighinn air na pròiseasan agus na suidheachaidhean a tha a’ cumadh nan saoghal fad às sin.

