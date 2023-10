Sgrùdadh Ùr a’ mìneachadh soilleireachd nan Galaxies Tràth

By

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a stiùireadh le speuradairean bho Oilthigh Northwestern air solas a chuir air soilleireachd ris nach robh dùil de ghalairean tràth, mar a chunnaic Teileasgop Space James Webb (JWST). Sheall na h-ìomhaighean a chaidh a ghlacadh leis an teileasgop gu robh na galaxies òga sin a’ nochdadh ro shoilleir agus ro mhòr, a thug dùbhlan do theòiridhean gnàthach cosmology.

Ach, tha na samhlaidhean a rinn sgioba Northwestern a 'moladh nach ann mar thoradh air cho mòr' sa tha na galaxies sin, ach mar thoradh air spreadhaidhean bho àm gu àm ann an cruthachadh rionnagan. Tha an lorg seo a’ co-thaobhadh ris a’ mhodail àbhaisteach de chosmeòlas agus a’ fuasgladh tòimhseachan an soilleireachd do-dhèanta aca.

A rèir an rannsachaidh, tha soilleireachd galaxy mar as trice air a dhearbhadh leis a mhòr-chuid. Ach, tha na co-dhùnaidhean ùra a’ nochdadh gum faod galaxies nach eil cho mòr solas soilleir a chuir a-mach tro spreadhaidhean neo-riaghailteach de chruthachadh rionnagan. Tha seo a’ mìneachadh carson a tha galaxies òga a’ nochdadh gu meallta mòr agus a’ toirt taic do mhodalan cosmological gnàthach.

Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an Astrophysical Journal Letters, a’ sgrùdadh iongantas “cruthachadh rionnagan bursty” ann an galaxies tràth. Tha samhlaidhean na sgioba rannsachaidh a 'sealltainn gum faod galaxies solas agus soilleireachd gu leòr a chruthachadh taobh a-staigh ùine ghoirid, eadhon ged nach eil iad uabhasach mòr.

Tha lorg nan galaxies tràth soilleir sin a’ toirt dùbhlan do bharailean a bh’ ann roimhe mu chruthachadh agus mean-fhàs galaxies às deidh a’ Bhrag Mhòir. Tha Teileasgop Fànais James Webb, a chaidh a chuir a-steach don fhànais, air fianais lèirsinneach cudromach a thoirt seachad mu bhriseadh cosmach na cruinne, àm a chaidh a chomharrachadh le cruthachadh a’ chiad reultan agus galaxies.

Tha na samhlaidhean a chaidh a chleachdadh san sgrùdadh seo mar phàirt den phròiseact Fios air ais air Àrainneachdan Càirdeas (FIRE). Bidh na modailean a chaidh a leasachadh leis a’ phròiseact a’ cothlamadh teòiridh astrophysical le algoirmean adhartach gus cruthachadh, fàs agus mean-fhàs galaxies a thuigsinn. Chuir co-oibrichean bho dhiofar ionadan rannsachaidh, a’ gabhail a-steach Oilthigh Princeton agus Oilthigh California, ris an sgrùdadh seo.

Gu crìch, tha an rannsachadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air cruthachadh rionnagan bursty agus a’ bhuaidh a th’ aige air soilleireachd galaxies tràth. Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt taic do mhodalan cosm-eòlasach a th’ ann mar-thà agus a’ toirt sealladh ùr air fiosaig latha cosmach.

stòran:

- Oilthigh an Iar-thuath

- Litrichean Iris Astrophysical