Ag adhartachadh sàbhailteachd speuradairean: Bidh innealan so-ruigsinneach a’ tabhann comharran treòrachaidh san fhànais

Tha grunn dhùbhlain mu choinneamh speuradairean nuair a tha iad a' dol seachad air uachdar na Talmhainn, agus tha mì-riaghailt spàsail na chunnart mòr dha sàbhailteachd. Gu traidiseanta, tha speuradairean air a dhol tro thrèanadh dian gus dèiligeadh ris a’ chùis seo. Ach, tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Brandeis anns na Stàitean Aonaichte air lorg ùr a dhèanamh: faodaidh innealan so-ruigsinneach le uidheamachd vibrotactors a bheir seachad comharran treòrachaidh cur ri èifeachdas prògraman trèanaidh, a dh’ fhaodadh siubhal fànais a dhèanamh nas sàbhailte.

Tha an Dotair Vivekanand P. Vimal, prìomh ùghdar an sgrùdaidh a chaidh fhoillseachadh ann an Crìochan ann am Fis-eòlas, a’ mìneachadh gum faod solas-fànais fad-ùine leantainn gu cuideaman fiosaigeach is saidhgeòlach, a’ dèanamh speuradairean nas buailtiche do mhì-riaghailt spàsail. Anns an stàit seo, chan urrainn dha speuradairean a bhith an urra ris na mothachairean a-staigh aca, a tha iad air a bhith an urra ri am beatha gu lèir.

Rinn an luchd-rannsachaidh deuchainnean a’ cleachdadh easbhaidh mothachaidh agus inneal cuairteachaidh ioma-axis gus atharrais air suidheachaidhean itealaich fànais. Dh'fheumadh com-pàirtichean, a bha air an call bho na mothachaidhean nàdarra aca, faighinn a-mach am b 'urrainn dha na vibrotactors fiosan meallta a cheartachadh bho na siostaman vestibular aca agus am faodadh iad a bhith air an trèanadh gus earbsa a chur anns na sanasan sin.

Bha trithead com-pàirtiche an sàs anns an sgrùdadh, le 10 a 'faighinn trèanadh anns an inneal cuairteachaidh, 10 a' cleachdadh vibrotactors, agus an 10 eile a 'faighinn an dà chuid. Bha an trèanadh a’ toirt a-steach gnìomhan a bha ag amas air com-pàirtichean a dhì-cheangal bhon chiall vestibular agus earbsa a chuir anns na vibrotactors na àite. Bha dallsaichean agus plocan-cluaise air na com-pàirtichean fhad ‘s a bha iad an urra ris na vibrotactors, a bha ceangailte ris na gàirdeanan aca agus a’ crith nuair a ghluais iad air falbh bhon àite cothromachaidh.

Sheall na co-dhùnaidhean gun robh a h-uile buidheann an-toiseach a’ faighinn troimhe-chèile nuair a bha iad a’ dèiligeadh ri suidheachaidhean coltach ri itealan fànais. Ach, rinn an fheadhainn le vibrotactors nas fheàrr na an fheadhainn a fhuair trèanadh a-mhàin. Fhad ‘s a bha a’ bhuidheann trèanaidh a-mhàin a ’strì le tubaistean, smachd cothromachaidh, agus neo-sheasmhachd gun fhiosta, rinn a’ bhuidheann a fhuair trèanadh agus vibrotactors an ìre as fheàrr.

Ged nach do choilean na com-pàirtichean an aon ìre coileanaidh agus a tha ann an analog na Talmhainn, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh comas innealan so-ruigsinneach ann an itealan fànais. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd, le tuilleadh dheuchainnean farsaing, gum faodadh na h-innealan sin speuradairean a chuideachadh le bhith a’ tighinn air tìr gu sàbhailte air planaidean eile agus taic a thoirt seachad aig slighean fànais.

Ceistean Cumanta

C: Dè a th 'ann an aimhreit spàsail?



F: Tha mì-rianachd spàsail a' toirt iomradh air call treòrachaidh no mothachadh air suidheachadh agus gluasad neach an coimeas ris an àrainneachd mun cuairt.

C: Ciamar a bhios innealan so-ruigsinneach le vibrotactors ag obair?



A: Bidh innealan caitheamh le vibrotactors a’ cleachdadh crith gus sanasan treòrachaidh a thoirt do dhaoine fa-leth. Bidh na vibrotactors a’ crith nuair a ghluaiseas an neach-caitheamh air falbh bhon phuing cothromachaidh, gan cuideachadh gus stiùireadh agus cothromachadh a chumail suas.

C: Dè na toraidhean bhon sgrùdadh a rinn luchd-rannsachaidh?



F: Sheall an sgrùdadh gun do rinn com-pàirtichean air an robh vibrotactors nas fheàrr na an fheadhainn a fhuair trèanadh a-mhàin. Thug an cothlamadh de thrèanadh agus vibrotactors na toraidhean as fheàrr.

C: Ciamar a gheibh innealan so-ruigsinneach buannachd do speuradairean ann an itealan fànais?



F: Tha comas aig innealan so-ruigsinneach sàbhailteachd speuradairean àrdachadh aig àm itealaich fànais. Faodaidh iad cuideachadh le bhith a’ tighinn air tìr gu sàbhailte air planaidean eile agus taic a thoirt do speuradairean rè gnìomhachd taobh a-muigh an t-soithich-fànais.

C: Dè na cothroman a th’ ann airson innealan so-ruigsinneach ann an spaceflight san àm ri teachd?



F: Ma thèid a dhearbhadh gu soirbheachail ann an deuchainnean eile, dh’ fhaodadh grunn thagraidhean a bhith aig innealan so-ruigsinneach le vibrotactors ann an solas-fànais, ag adhartachadh sàbhailteachd speuradairean agus coileanadh.